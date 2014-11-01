«موقعیت فرهنگی ایران در جهان اسلام» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری نخستین نشست عصر فرهنگ ملل با موضوع «دیپلماسی فرهنگی و شاخصه‌های آن در جمهوری اسلامی»، دومین برنامه از این نشست‌ها برای دوشنبه، 19 آبان تدارک دیده شده است که طبق برنامه، قرار است صباح زنگنه (کارشناس مسائل خاورمیانه)، سیدمحمدحسین هاشمی (معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن سابق فرهنگی کشورمان در چند کشور اسلامی) و امیر موسوی (کارشناس حوزه بین‌الملل) در آن به سخنرانی بپردازند.

این نشست،‌ روز 19 آبان از ساعت 16 به میزبانی خانه هنرمندان ایران و در تالار استاد امیرخانی این خانه برگزار می‌شود و حضور در آن برای علاقه‌مندان آزاد است.

عصر فرهنگ ملل، عنوان برنامه مشترکی بین موسسه بین‌المللی الهدی و خانه هنرمندان است که تا پایان سال، ماهی یک نوبت برگزار خواهد شد.