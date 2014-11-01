آب 135 میلیون سال قدیمی تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که شرایط زیست محیطی در سالهای ابتدایی شکل گیری زمین وجود آب را در آن غیرممکن به نظر می رساند، دانشمندان به شواهد تازه ای دست یافته اند که نشان می دهد عناصر یا اجزایی از آب در میان توده های صخره ای اجرام فضایی نزدیک به زمین و احتمالا در خود زمین وجود دارد.

این یافته جدید نشان می دهد 135 میلیون سال پیش تر از تصورات قبلی دانشمندان آب در بخش های داخلی منظومه شمسی وجود داشته است.

ادم سارافیان دانشجوی دوره دکتری مرکز تحقیقات وودز هول در ماساچوست که این مطالعه را انجام داده می گوید: یافته های ما نشان می دهد آب در زمانهای خیلی اولیه تری در بخش های داخلی منظومه شمسی وجود داشته است.

محققان سرنخ این یافته جدید را در شهاب سنگهای برخورد کرده با زمین به دست آورده اند که به سیارک Vesta تعلق دارد. این سیارک در زمره بزرگترین اعضای کمربند سیارکی میان مشتری و مریخ قرار دارد.

شهاب سنگهای وستا که هر یک ماگمای سردی به اندازه یک پرتقال بزرگ هستند معمولا در قطب جنوب زمین یافت می شوند.

مطالعات قبلی حاکی از آن بود که هیچ نشان و سرنخی از آب یا مواد تشکیل دهنده این مایع حیات بخش در آنها وجود ندارد.

با این حال یافته های اخیر این تیم تحقیقاتی که بر روی محتوای مولکولی موجود در این شهاب سنگ ها متمرکز بوده نشان می دهد اثراتی از مولکولهای اکسیژن-هیدروژن در آنها به چشم می خورد.