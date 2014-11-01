ایران در مجتمع فرهنگی آسیا حضور می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونگ چول لی رییس بخش هنری آژانس ترویج فرهنگی کره جنوبی و رییس نمایشگاه مجتمع فرهنگی آسیا در سال 2015 ، در این دیدار گفت: ما در این سفر با فرهنگ غنی ایرانی آشنا و به آن به ویژه افسانه ها و اسطوره های ایرانی بسیار علاقمند شدیم.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه مورد اشاره در 8 ماه دیگر خواستار همکاری فوری سازمان متبوعش با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شد.

بهشتی نیز در سخنانی با اعلام آمادگی پژوهشگاه برای هرگونه همکاری ابراز امیدواری کرد که تفاهم نامه این همکاری ها به زودی به امضای دو طرف برسد.

بهشتی گفت: نام آسیا را اروپائیان برما گذاشتند در حالی که ما خیلی پیش تر از آنها وجود داشتیم.

وی با اشاره به اینکه انگار ایران و کره " همسایه " هستند به بیان معنای لغوی این کلمه پرداخت و افزود: همسایه یعنی سایه همسایه بر هم می افتد و انگار در حوزه فرهنگی سایه های فرهنگی این دو کشور بر هم افتاده است.

خانم اهرام کیم پژوهشگر کره ای و دستیار یونگ چول لی نیز در سخنانی با اشاره به چگونگی شکل گیری مجتمع فرهنگی آسیا و بخش های مختلف آن ، برگزاری نمایشگاه عظیم دایمی از آثار ملموس و ناملموس کشورهای آسیایی را آغاز عملیاتی شدن یکی از اهداف مجتمع فرهنگی آسیا دانست.

وی با اشاره به اینکه کره سالهای متمادی به دلیل تحت نفوذ بودن آمریکا و اروپا از خود بیگانه شده بود، گفت: ما کره ای ها چند سالی است به دنبال فرهنگ آسیایی و ریشه های خودمان هستیم و قصد داریم پیشینه خویش از جمله افسانه ها واسطوره ها را در پرتو هنر معاصر به نمایش بگذاریم.

با توجه به فعالیت کمرنگ مطالعات ایران شناسی و نبود مطالعات تاریخی و فرهنگی در این زمینه میان کشورهای خاور دور و ایران از قدیم، همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری با این مجتمع می تواند آغاز فعالیت جدی ایران قلمداد شود.

