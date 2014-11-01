پیشنهاد تصویب پیمان پولی میان ایران و روسیه در سفر گروه دوستی پارلمانی به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی قوامی در نشست خبری تشریح سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه به مسکو گفت: نقطه مشترک میان ایران و روسیه این است که هر دو کشور تمایل ندارند که در بانک های جهانی و صندوق بین المللی پول برای آنها تصمیم گیری شود به عبارت بهتر میل به استقلال در ایران و روسیه در خصوص مسائل اقتصادی و پولی وجود دارد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه هر دو کشور در شرایط تحریم از سوی غرب قرار دارند و به واسطه اهمیت تجارت خارجی الگویی از سوی گروه دوستی پارلمانی ایران در روسیه مطرح شد مبنی بر اینکه پیمان پولی میان دو کشور ایجاد شود تا ایران و روسیه بتوانند با استفاده از این مدل اثرات منفی تحریم ها را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: این پیشنهاد در همه نشست ها مورد استقبال مقامات روسیه قرار گرفت البته باید تأکید کرد که پیمان پولی دو جانبه می تواند انتقال ارز، آزادسازی ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت خارجی نقش مهمی داشته باشد طبق گزارش های صورت گرفته پیمان پولی دو جانبه میان بانک های مرکزی دو کشور انجام می شود و تا کنون بیش از 47 پیمان پولی میان 32 کشور به امضا رسیده است که مورد آخر آن پیمان پولی میان چین و ایران است که با سقف زمانی 3 ساله صورت گرفته است.

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه تأکید کرد: با توجه به تجربه های جهانی و نقاط مشترک بین ایران و روسیه مقدمات ایجاد این پیمان پولی فراهم شده و همزمان می توان از طریق پیمان پولی از پول ملی دو کشور برای تجارت های فرامرزی که نیاز به ارز واسطه نباشد استفاده شود. البته این سؤال مطرح می شود که چرا روسیه مورد هدف در این زمینه قرار گرفته است زیرا طی سال های گذشته همگرایی سیاسی میان ایران و روسیه افزایش پیدا کرده است و باید گفت که پیمان پولی می تواند حجم مبادلات دو جانبه را افزایش دهد.

قوامی افزود: از این رو پیشنهاد شد که پیمان پولی تا سقف 300 میلیون دلار و برای یک سال امضا شود و می توان از طریق این پیمان بسیاری از مشکلات تبادل کالا میان دو کشور را مرتفع کرد.

وی تأکید کرد: در طول این سفر مقرر شد که گروه دوستی پارلمانی روسیه و ایران بهار سال آینده سفری به کشورمان داشته باشند و بنا شد که 25 و 26 آبان سال جاری ریاست مجلس دومای روسیه و رئیس کمیسیون روابط خارجی و بین الملل مجلس دومای این کشور سفری به ایران داشته و با آقای لاریجانی دیدار داشته باشند.