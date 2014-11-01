کمک 30 میلیاردی خيرين خراسانی طی شش ماهه اول امسال به بهزيستی

تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی شش ماهه نخست امسال بیش از 30 میلیارد تومان توسط خیرین و نیکوکاران خراسان رضوی به بهزیستی این استان کمک شده است.

وی با بیان اینکه این کمک ها ظرف شش ماه اول سال نسبت به همين مدت در سال گذشته هفت درصد رشد داشته، ابراز کرد: 10 ميليارد تومان از اين كمك‌ها به صورت نقدی بوده است.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی افزود: 17 ميليارد تومان از این کمک ها به شكل غير نقدي و دو ميليارد و 600 ميليون تومان هم در قالب خدمات بوده است.

وی با بیان اینکه هشت ميليارد و 600 ميليون تومان از اين كمك‌ها به بخش دولتی و مجتمع‌هایی انجام شده كه مستقيما توسط بهزيستی اداره می‌شوند، عنوان کرد: 21 ميليارد و 800 ميليون تومان دیگر نيز به مؤسسات خيريه‌ای اهدا شده كه زير نظر بهزيستی فعاليت می‌كنند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی افزود: بيش از هفت ميليارد تومان از اين كمك‌ها خدمات پزشكی بوده كه توسط اطباي نيكوكار اهدا شده است.

شکیب همچنین به افزایش کمک های خیرین خراسانی در ایام دهه ولایت امسال نسبت به سال های قبل اشاره کرد و گفت: خیرین در دهه‌ ولايت نزديك به چهار ميليارد تومان به بهزيستی كمك كرده‌اند.

وی ادامه داد: از اين كمك‌ها يك ميليارد تومان به صورت گوشت قرباني، دو ميليارد تومان در قالب كمك نقدي و دو ميليارد و 600 ميليون تومان به شكل غير نقدي بوده است