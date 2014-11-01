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۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

در گزارشی اعلام شد؛

کشته شدن 5 هزار و 576 عراقی بر اثر خشونتها در سال جاری میلادی

کشته شدن 5 هزار و 576 عراقی بر اثر خشونتها در سال جاری میلادی

سازمان ملل متحد در گزارشی از کشته شدن 5 هزار و 576 عراقی بر اثر خشونت ها در سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد امروز در گزارشی اعلام کرد: 5 هزار و 576 شهروند عراقی در سال جاری میلادی بر اثر خشونت ها در عراق کشته شده اند.

شایان ذکر است صدها خانواده در استان های نینوا، دیالی، صلاح الدین و الانبار در پی یورش تروریست های داعش به مناطقشان از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و هم اکنون نیازمند کمک های فوری هستند.

کمیساریای امور آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد اخیرا اعلام کرده است حملات داعش به مناطق مختلف عراق آوارگی بیش از یک ملیون شهروند عراقی را در پی داشته است.

کد مطلب 2413783

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