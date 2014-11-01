نگاه مناسبتی داشتن به امر به معروف و نهی از منكر اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم غیاثی ظهر شنبه در همایش استانی "تذكر لسانی، پیام مهربانی، نظارت همگانی" گفت: هرچند كه هفته اول محرم الحرام به عنوان امر به معروف و نهی از منكر نامگذاری شده اما نباید این فریضه را با دید مناسبتی و فصلی نگاه كرد.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر خراسان رضوی افزود: قیام امام حسین(ع) در جهت احیای این فریضه بود و در جامعه ای كه از ایشان سخن می گویند، نباید گناه و معصیت وجود داشته باشد و فراموشی امر به معروف و نهی از منكر باعث انحطاط جامعه خواهد شد.

غیاثی بیان داشت: دگرگونی ارزش ها یكی از پیامدهای امر به معروف است همان چیزی كه در كربلا اتفاق افتاد و باعث شد تا باطل جای حق را بگیرد.

وی ادامه داد: اگر پیامدهای امر به معروف و نهی از منكر در جامعه را بدانیم همه در جهت تحقق آن تلاش خواهند كرد ضمن اینكه در اصل ۸ قانون اساسی، گفته شده كه در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر استان افزود: رهبری معتقد هستند كه امر به معروف و نهی از منكر در بین مسئولین از سایر سطح ها مهمتر است.

وی با تاكید بر تشكیل شورای امر به معروف و نهی از منكر در ادارات گفت: تاكید ما این است كه در هر مسئولی در حوزه خود این ستاد را داشته باشد و خوشبختانه تا امروز این اتفاق افتاده است.

غیاثی تصریح كرد: دشمن امروز از ابزار های زیادی كه در اختیار دارد به خوبی استفاده می كند و چون كنترلی از سوی ما بر جوانان وجود ندارد، توطئه های آنان تاثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی بالغ بر ۹۰ اداره كل شورای تشكیل امر به معروف و نهی از منكر خود را تشكیل دادند، هیئت های مركزی و ۱۶مركز تجاری نیز این ستاد را تشكیل دادند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر خراسان رضوی بیان داشت: در كارخانجات و اصناف همچنین در شهرستان ها این ستاد تشكیل شده و نظارت هایی نیز از طریف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر بر روی آنان اجرا می شود.

غیاثی گفت: بعد از گذشت ۳۰ سال از انقلاب مسئولین بالاخره به فكر تصویب قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منكر افتادند، دفاتر حمایتی از آمران به معروف و ناهین از منكر در اكثر شهرستان های استان تشكیل شده است.