رسول زرگرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط معاون عمرانی استانداری اصفهان تغییراتی در مدیریت سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های استانداری ایجاد شده است، اظهار داشت: در این راستا از بین تمام شهرداران سطح استان شهردار سابق مبارکه با توجه به سوابق و توانایی‌هایی که داشت برای فعالیت در این بخش انتخاب شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اصفهان یکی از حساس‌ترین سازمان‌های موجود است، افزود: در این راستا فردی که قرار است در راس این سازمان قرار گیرد باید نسبت به تمام نیازهای فنی، مهندسی و تدارکاتی آگاهی داشته باشد و توانایی تامین این نیازها را نیز داشته باشد.

استاندار اصفهان در خصوص شایعاتی که در راستای استعفای ناصر نفری، شهردار مبارکه مطرح شده بود نیز اظهار داشت: ما در طرح مدیریتی هیچ توجهی به شایعاتی که از سوی افراد مختلف عنوان می‌شود نداریم و فقط دغدغه انجام مسئولیت و برطرف کردن مشکلات موجود را داریم.

وی ادامه داد: شورای شهر مبارکه نیز با استعفای شهردار مبارکه موافقت کرده و باید به فکر معرفی شهردار دیگری برای مبارکه باشند.