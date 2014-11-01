تشریح جزئیات نظارت بر تخلفات بیمارستانهای خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی در جلسه هماهنگی میان بیمههای پایه و تکمیلی که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد، درباره کتاب جدید تعرفهها و اجرای آن از پانزدهم آبانماه گفت: به ابعاد نظارتی این موضوع متعهد خواهیم بود. اگر هم تعداد قلیلی از این مسیر خارج شوند، پیوست نظارتی مسیر برخورد با متخلفان را تعیین کرده است و هیچ جای ابهامی وجود ندارد.
وی افزود: تا یکی، دو ماه آینده آییننامه اجرایی شفافی در جهت اجرای پیوست نظارت برتعرفهها از سوی وزیر بهداشت به تمام بخشها ابلاغ میشود. براین اساس نقش و هویت نظارتی متفاوتی را در بیمارستانها و موسسات خصوصی شاهد خواهیم بود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: از 15 آبان هرگونه پرداخت وجه در مطبها بابت بستری در بیمارستان ممنوع و غیرقانونی است. همچنین تمام پرداختها به موسسات خصوصی باید در حسابداری بیمارستان صورت گرفته و رسید ممهور به مهر بیمارستان به بیمار ارائه شود. بیمهها در این زمینه باید با ما همکاری داشته باشند.
زالی هدف از اجرای کتاب جدید تعرفهها را صیانت از خدمات پزشکی، شفافسازی، انضباط مالی و کاهش پرداخت از جیب مردم عنوان کرد و گفت: پیوست نظارت بر تعرفهها، پیوستی شفاف و عملیاتی است. دبیران اجرای نظارت بر تعرفهها در استانها مشخص شدهاند و در مجموع زیرساختها و فرآیندهای لازم برای اجرای پیوست نظارتی فراهم شده است.