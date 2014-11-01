آسیب به شبکه برقرسانی و باغات فریدونشهر بر اثر بارش برف

غلامرضا یسلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته بارش‌های زیادی به صورت برف و باران در شهرستان فریدونشهر اتفاق افتاده است، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشات ارائه شده میزان بارش‌های این شهرستان تاکنون ۴۸.۸ میلی‌متر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بارش برف در سطح زمین ۲۰ سانتی‌متر گزارش شده است، افزود: بارش برف در سطح ارتفاعات بیش از ۵۰ سانتی متر گزارش شده است.

فرماندار فریدونشهر با بیان اینکه وضعیت دمایی شهرستان فریدونشهر در حال حاضر ۴ درجه بالای صفر گزارش شده است، افزود: حداقل دمای فریدونشهر در بامداد امروز نیز ۴ درجه سانتی‌گراد زیر صفر بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تمام راه‌های مواصلاتی شهرستان فریدونشهر بازگشایی شده است، ادامه داد: مدارس فریدونشهر نیز علی رغم درخواست مسئولان شهرستان به دلیل عدم موافقت مسئولان در سطح استان تعطیل نبود.

یسلیانی با بیان اینکه بارندگی‌‌های اخیر با توجه به اینکه نسبت به سال‌های گذشته زود هنگام اتفاق افتاد و آسیب‌هایی را وارد کرده، اظهار داشت: این بارندگی‌ها آسیب‌های جدی را به فضای سبز، باغات و محصولات کشاورزی وارد کرده ولی میزان خسارات وارده بررسی نشده است.

وی با بیان اینکه بارش برف در شهرستان فریدونشهر شبکه برق رسانی را با آسیب جدی مواجه کرده است، افزود: طی ۵ ساعت گذشته برق شهرستان فریدونشهر به صورت کامل قطع بود و در حال حاضر با کمک گرفتن از نیروهای امدادی شهرستان‌های اطراف هنوز بیش از نیمی از برق شهرستان فریدونشهر قطع است.