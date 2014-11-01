به گزارش خبرنگار مهر، دولت تدبیر و امید خود را برای یک کسری بودجه نفتی در دومین سال فعالیت خود آماده می کند به طوری که رئیس جمهوری از کاهش ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران ازابتدای سال جاری تاکنون و با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت خبر داده است.

در همین حال دولت و وزارت نفت برای سال آینده هم بر روی نفت ۹۰ تا ۱۰۰ دلاری به هیچ وجه حساب باز نمی‌کند و منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از پائین کشیدن فیتلیه قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده خبر داده است.

سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با ارائه پیشنهادی به دولت تاکید کرده است: باید قیمت نفت در بودجه سال اینده بر مبنای نفت بشکه‌ای ۷۰ تا ۷۵ دلاری گنجانده شود.

با این وجود، همزمان با سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، بهای نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران بازهم کاهش یافته است.

گزارش رسمی وزارت نفت نشان می دهد: قیمت نفت سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به ٢٧ اکتبر(دوشنبه، ٥آبانماه) به ترتیب یک دلار و ١٠ سنت و یک دلار و ٥٧ سنت کاهش یافته است.

بر این اساس در این مدت قیمت نفت سبک ایران به بشکه ای ٨٣ دلار و ١٥سنت و قیمت نفت سنگین ایران به بشکه ای٨١ دلار و ٤ سنت رسیده است.

با این وجود وزارت نفت تاکید کرده است که متوسط قیمت فروش نفت ایران از ابتدای سال تا کنون برای نفت سبک ایران ١٠٣ دلار و ٢٤ سنت و برای نفت سنگین ١٠١ دلار و ١٢ سنت بوده است.

نفت خام سبک و سنگین ایران در حالی در طول روزهای اخیر در محدوده ۸۲ دلار معامله می شود که در قانون بودجه سال جاری دولت قیمت هر بشکه نفت خام را با قیمت یکصد دلار بسته است.

در کنار کاهش قیمت سبد نفت صادراتی ایران، بهای نفت خام های معتبر هم در بازارهای چهار گوشه جهان با کاهش قیمت دیت و پنجه نرم کردندو قیمت سبد نفتی اوپک به ٨٢ دلار و ١١ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته ٦٤ سنت کاهش پیدا کرده است.

در همین حال، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران با انتشار گزارشی از افزايش توليد نفت اوپك و غير اوپك، کاهش رسمی قیمت نفت ایران، عراق و عربستان، افزایش تولید طلای سیاه تا مرز ۹ میلیون بشکه در روز در آمریکا، شکسته شدن دوباره رکورد تولید نفت در روسیه تا محدوده ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، افزایش ذخایر استراتژیک نفت و بنزین در آمریکا، احتمال عدم تحقق اهداف توسعه و رشد اقتصادی در منطقه یورو، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به کاهش سطح تقاضای نفت در سال ۲۰۱۵ از مهمترین عوامل تضعیف کننده قیمت نفت در بازار عنوان شده است.