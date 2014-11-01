علی حیات پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامههای تیم فوتبال صبا پس از بازی با استقلال تهران اظهار داشت: تیم صبای قم امروز با ترکیبی از بازیکنانی که در بازی با استقلال بازی نکردهاند، با شهرداری اراک مسابقه میدهد.
وی گفت: این مسابقه در مجموعه ورزشی هلال احمر قم برگزار میشود و بازیکنانی که در بازی با استقلال به میدان رفتهاند نیز امروز ریکاوری میکنند و از فردا به تمرینات پرفشار ملحق میشود.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: صبا این هفته در قم میزبان نفت تهران است و دیدار دو تیم از هفته چهاردهم، ساعت 15 و 30 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار میشود.
حیات پور بیان داشت: نشست خبری مربیان تیم های صبای قم و نفت تهران نیز عصر روز پنج شنبه در ساختمان باشگاه صبای قم به انجام میرسد و صمد مرفاوی و علیرضا منصوریان در میان خبرنگاران حاضر میشوند.
وی تصریح کرد: در آخرین تمرین صبا پیش از بازی با استقلال، برای اینکه وضعیت روانی تیم بهتر شود مدیرعامل باشگاه به همراه معاون برنامه ریزی استاندار قم به تمرین صبا آمدند و معاون استاندار برای حل مشکلات مالی تیم قولهایی با بازیکنان صبا داده که امیدواریم در اسرع وقت محقق شود.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم درباره ارتباط مارکو اوره لیو آیوبل مهاجم برزیلی صبا با بازیکنان و کادر فنی صبا خاطرنشان کرد: مارکو توانسته تا حدود زیادی این مشکل را حل کند و کلماتی از فارسی را یاد بگیرد و بازیکنان دیگر صبا که میتوانند انگلیسی صحبت کنند در تمرینات به وی کمک میکنند البته آچیله که با مارکو زندگی میکند به دو زبان فارسی و انگلیسی آشنایی دارد و به این بازیکن برزیلی کمک کرده است.