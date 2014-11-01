ضرورت ایجاد سامانه‌ شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر ، قاسم جعفری با یادآوری در دستور کار قرار گرفتن سیاستهای تشویقی از سوی دولت برای بازگشت کودکان کار به محیط تحصیل٬ گفت: ریشهکن کردن بیسوادی بین کودکانی که به علت نداشتن استطاعت مالی یا مشکلاتی از این دست از تحصیل باز ماندهاند گامی مثبت در جهت رشد علمی٬ اقتصادی و اجتماعی کشور است.
نماینده مردم بجنورد٬ جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه ریشه کن کردن بیسوادی بین کودکان در سنین تحصیل که به هر دلیلی موفق به نشستن در کلاس درس نشدهاند نیازمند شناسایی آنها در جامعه است٬ افزود: متاسفانه نداشتن سیستم آماری دقیق و یا اعتماد نکردن افراد جامعه به دستگاههای آماری کشور برای در اختیار قرار دادن اطلاعاتشان باعث شده تا اطلاعات دقیق از این کودکان و همچنین بزرگسالان بیسواد در دست نباشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر ضرورت رفع نقاط ضعف سیستم اطلاعات و آماری کشور٬ تصریح کرد: دولت باید با ایجاد سامانهای برای شناسایی کودکان کار که به دلایل مختلف از جمله بیسرپرستی یا بدسرپرستی مجبور به ترک تحصیل شدهاند از رشد روند بیسوادی در کشور جلوگیری کند.
وی ادامه داد: بیسوادی باید از جامعه رخت بسته و کسانی که به علت سختی معیشت مجبور به ترک تحصیل شدهاند باید با حمایت دولت امکان ادامه تحصیل که حق مسلم آنان است را باز یابند.
جعفری با بیان اینکه آموزش رایگان طبق قانون اساسی کشورمان حق هر فردی در جامعه است٬ گفت: دولت باید با ایجاد سامانهای نسبت به شناسایی کودکان از تحصیل باز مانده اقدام کرده و به این ترتیب بساط بیسوادی را در کشور جمع کند.
رئیس فراکسیون حمایت از کودک و نوجوان مجلس٬ یادآور شد: سیاستهای دولت برای باسواد شدن افراد و انسداد بیسوادی متکی بر اهرم های تشویقی مولفه مثبتی است که اگر با مقدمات کافی همراه شود نتایج قابل قبولی به همراه خواهد داشت.