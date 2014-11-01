رسانه ها می توانند مصداق معروف یا منکر در جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری ظهر امروز شنبه در همایش استانی امر به معروف و نهی از منکر، نظارت همگانی، رسانه ها و تشکل های مردمی که در سالن اجتماعات صداوسیمای مرکز کردستان برگزار شد، گفت: رسانه ها پیش قراوالان و پیشتازان عرصه امربه معروف ونهی از منکر هستند که می توانند هم مصداق معروف وهم منکر در جامعه باشند.

وی عنوان کرد: گاهی یک خبر، گزارش، یادداشت ومصاحبه می تواند تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد که در این صورت مصداق معروف و در غیراینصورت مصداق منکر خواهد بود.

وی اظهارداشت: رسانه ها در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی نقش و تاثیر بسزایی دارند لذا با دلسوزی وواقعیت گرایی باید مقوله ای رسانه ها در کشور را مدیریت کنیم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: رسانه ها در جوامع اسلامی باید به مبحث امربه معروف ونهی از منکر توجه بیشتری داشته باشند.

حجت الاسلام جعفری افزود: امیرالمومنین علی(ع) تمامی اعمال و کارهای خیر حتی جهاد در راه خدا را در مقابل امربه معروف ونهی از منکر مثل قطره ای در مقابل دریای عمیق عنوان فرمودند و این جایگاه واهمیت این فریضه الهی را می رساند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه گزارش عملکرد معاونت فرهنگی ستاد احیای امربه معروف ونهی از منکر استان پرداخت و گفت: راه اندازی سایت اطلاع رسانی ستاد احیای استان، انتشار هفت شماره ماهنامه راه رستگاری و تقدیر از خبرنگاران فعال حوزه امربه معروف ونهی از منکر از جمله اقدامات این معاونت بوده است.

وی برگزاری نخستین جشنواره امربه معروف ورسانه در ساتان، ارائه مقالات علمی در رابطه با امربه معروف نهی از منکر در سایت اطلاع رسانی ستاد و شرکت در برنامه های صداوسیمای مرکز استان را از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی ستاد احیای استان ذکر کرد.

معاون فرهنگی ستاد احیای امربه معروف ونهی از منکر کردستان ادامه داد: ارائه آموزش مقدماتی امربه معروف و نهی از منکر به1300 نفر از اصناف استان از دیگر اقدامات این ستاد بوده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان هم در این همایش گفت: درعصر کنونی دسترسی آسان و سهل به اطلاعات منجر به ایجاد آسیب های فراوانی هم چون ایجاد فاصله بین نسل ها و از هم پاشیده شدن خانواده ها ، رواج خشونت و غیره شده است.

رضا علی نژاد ادامه داد: امروزه کارکرد رسانه ها به سبب ایجاد آسیب های فراوان مورد انتقاد صاحب نظران و اندیشمندان جهانی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: یکی از اندیشمندان آمریکایی عنوان کرده رسانه ها در این کشور آسیب های زیادی به کودکان ونوجوانان وارد کردند به گونه ای که آنها اقدام به اعمال خشونت با استفاده از سلاح های گرم بر علیه دوستان و معلمان خود می کنند.

وی بیان کرد: استفاده از رسانه ها در حوزه ارتباطات در گذشته محدود بود ولی امروزه تغذیه فکری جوامع متخلف از طریق رسانه ها اعم از رادیوو تلویزیون، ماهواره، مطبوعات و اینترنت صورت می گیرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان اظهارداشت: استکبار جهانی سیاست های خود را از طریق رسانه ها در دیگر جوامع پیاده می کند لذا رسانه های داخلی ما برای مقابله با این سیاست و هجمه باید تلاش و دقت فراوانی داشته باشند.