اجتماع 2000 نفری "احلی من العسل" با حضور دانش آموزان شیرازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی آموزش وپرورش فارس پیش از شنبه درحاشیه این مراسم در جمع خبرنگران گفت: امسال به عنوان سومین سال متوالی است که اداره کل آموزش وپرورش فارس در 60 نقطه از استان بصورت سراسری همایش احلي من العسل را برگزار می کند.

نظری اضافه کرد:عبارت احلی من العسل در واقع پاسخی است که حضرت قاسم بن الحسن(ع) در شب عاشورا به عموی بزرگوارش، حضرت سیدالشهدا(ع) که پرسیدند مرگ در نزد تو چگونه است و این نوجوان ۱۳ ساله در جواب گفت: مرگ در نزد من شیرین‌تر از عسل (احلی من العسل) است و اینکه اگر مرگ در راه خدا در راستای رسیدن به مقام قرب الی الله باشد، پس این نوع مرگ، بسیار شیرین است و می‌تواند به تعبیری شیرین تر از عسل هم باشد.

نظری عنوان کرد: هم اکنون در استان فارس بیش از هزار هیئت دانش آموزی با نام یاوران مهدی (عج) در ایام محرم وصفر عزادری می کنند که تعداد 124 هیئت به ثبت اداره کل اوقاف وامور خیریه استان به ثبت رسیده اند ودر طول سال فعالیت های مختلف مذهبی را انجام می دهند.

معاون فرهنگی آموزش وپرورش فارس با اعلام اینکه اجتماع احلی من العسل در 60 منطقه استان بصورت همزمان برگزار شد بیان کرد: عقیده خواهیم داشت با برگزاری این اجتماع بزرگ دانش آموزی تلاش می شود ارزش های اسلامی وعاشورایی را نهادینه کنیم واین در حالی است که در طول سال اداره کل آموزش وپرورش فارس برنامه های مختلف فرهنگی وذهبی را در تمام نقاط استان برگزار می کند.

در ادامه معاون فرهنگی اداره کل اوقاف وامور خیریه فارس نیزگفت: باهماهنگی های انجام شده با اداره کل ‌آموزش و پرورش استان فارس سوگواره (احلی من العسل) به منظور بزرگداشت شهدای نوجوان کربلا به ویژه حضرت قاسم بن الحسن (ع) بعنوان الگوی تمام نوجوانان پیرو سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در 20 بقعه متبرکه استان این همایش برگزار شده است.

حجت الاسلام سید میثم حسینی بیان داشت: اداره اوقاف وامور خیریه فارس در 10محرم برنامه های مختلفی از از همایش شیرخوران حسینی ، لبیک یا حسین، احلی من العسل را در سطح استان برگزار کرده و در رهروان زینبی (ع) آخرین برنامه های این دهه است که تلاش دارددر اشاعه شعار هیهات منا الذله را در جامعه پر رنگ تر کند.

وی در ادامه از عزاداران حسینی خواست در روز عاشورای حسینی با حضور در امامزادگان واجب التعظیم در نماز ظهر عاشورا شرکت داشته باشند.