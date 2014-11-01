دولت مكلف به کاهش 2 درصد از بودجه و اعتبارات ملی شد/ سمنان استان هجدهم کشور در کسب درآمدها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان در سالن مطهری سمنان از بررسي طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مجلس خبر داد و گفت: اين طرح كه به تصويب نهايي رسيده است در ۱۸ آبان‌ماه سالجاري در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد.

وی ادامه داد: مواردی مانند طرح تحول سلامت که جامعه انتظار دایمی شدن اجرای آن را دارد، حمایت از تولید در کشور به ویژه در صنعت و کشاورزی و تفویض اختیار به شوراهای برنامه ریزی استانها و شهرستانهای کشور در این طرح مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

بودجه عمومی به مناطق کمتر توسعه یافته از ۲ به ۳ درصد ارتقا یافت

نماينده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس دولت را مكلف كرده ‌است تا سالي دو درصد از بودجه و اعتبارات ملي كم كند و به اعتبارات استاني اضافه كند.

وی اظهار داشت: در این طرح اختصاص بودجه عمومی به مناطق کمتر توسعه یافته از دو به سه درصد ارتقا یافته و ایجاد توازن منطقه ای از دیگر موارد قابل تمرکز در طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

وی با اشاره به اینکه سمنان در تخصیص اعتبارات استانی در سالجاری رتبه اول در بین استانهای کشور را دارد، خاطرنشان کرد: این استان سال گذشته در ردیف اعتباری بین استانها رتبه آخر را داشت در حالی که استان هجدهم کشور در کسب درآمدها است.

ضرورت ایجاد بسترهای لازم منظور جذب سرمایه گذار

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ایجاد بسترهای لازم از سوی دستگاه های اجرایی به منظور جذب سرمایه گذار در کشور تاکید و اضافه کرد: مدیران باید با عزم ملی که رهبری در شعار سال مطرح کرده اند حرکت کنند.

کاتب تصریح کرد: امروز باید با چراغ قوه به دنبال جذب سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور گشت و حالا اگر سرمایه گذاری پیدا می شود دیگر نباید سنگ اندازی برای کارهایش انجام شود.

وی همچنين با اشاره به اينكه قطع وابستگي بودجه كشور به نفت از منويات مقام معظم رهبري در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است، گفت: اگر در بودجه سال ۹۴، درآمد‌هاي نفتي به ۸۳ يا ۸۴ دلار برسد و نفت را با قيمت ۷۵ دلار ببنديم، هزينه‌هاي جاري كشور را نمي‌توانيم بپردازيم.

زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار فراهم شود

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تأكيد بر اينكه در بخش اعتبارات، پولي نداريم، افزود: بايد فقط موانع را از سر راه سرمايه‌گذاران برداريم و حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي لازم از آنها را صورت دهيم و زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار را فراهم كنيم.

کاتب، تاخیر در جذب سرمایه گذاران در استان سمنان، انجام حدود ۸۰ درصد از امور گمرکی واحدهای تولیدی مستقر در شهرستانهای گرمسار و آرادان در استان تهران به دلیل نبود ساختار اداری در آن شهرستانها، تاخیر در اجرای پروژه هایی که هنگام سفر مسئولان کشوری وعده می شود و لزوم وجود مدیریت لازم در هنگام کمبود بودجه را در این نشست مورد تاکید قرار داد.

وي از تاخیر در تامین زیرساختهای آب و برق و گاز در شهر جدید ایوانکی در نشست شورای اداری انتقاد کرد و خواستار پیگیر جدی مسئولان در این زمینه شد.

در این نشست علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، محمد وکیلی استاندار سمنان و رقیه نانگیر مدیرکل دفتر بودجه و برنامه ریزی استانداری سمنان نیز حضور داشتند.