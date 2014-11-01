یک لنج ایرانی در آب های کیش غرق شد/ نجات 6 سرنشین شناور سانحه دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه نهم آبانماه جاری یک شناور لنج باری با ملیت ایرانی حامل کالاهای متفرقه که از بندر کنگان به مقصد بندر دبی کشور امارات در حرکت بود، به علت شرایط نامساعد جوی در فاصله 10مایلی جنوب غربی جزیره کیش از ادامه مسیر بازماند.

طبق گزارش دریافتی از مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی کیش، پیام اضطرار از طرف این لنج باری حوالی ساعت 10:10 پیش از ظهر مخابره و اعلام شد که به دلیل خطر غرق شدن سرنشینان، نیاز به کمک فوری وجود دارد.

مرکز جستجو و نجات دریایی پس از دریافت پیام کمک، ضمن هماهنگی با شناورهای متردد در منطقه بلافاصله شناور ناجی را به موقعیت مذکور اعزام کرد.

شناور ناجی اعزام شده از بندر کیش پس از رسیدن به موقعیت سانحه، موفق شد در کمتر از ده دقیقه تمامی سرنشینان را از سطح دریا جمع آوری کند.

بر اساس این گزارش، شناور سانحه دیده به علت آبگرفتگی شدید و شرایط نامساعد جوی به اعماق دریا فرو رفت، اما خوشبختانه هر شش نفر سرنشین این شناور از خطر غرق شدن نجات یافتند؛ نجات یافتگان در حال حاضر در صحت کامل به سر می برند و وضعیت سلامتی آنها رضایتبخش گزارش شده است.