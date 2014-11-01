گزارش آماری از داعش در عراق/ شمار تروریستهای تونس و اسرائیل چه اندازه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، "هشام الهاشمی" پژوهشگر امور امنیتی روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: آمارها حاکی از آن است که هزاران تروریست داعش از تمامی کشورها و مناطق جهان از جمله اقلیم کردستان عراق علیه نیروهای ارتش و امنیتی عراق می جنگند.

در این گزارش آمده است: پژوهش ها و مطالعات و تحلیل هایی که کارشناسان امور امنیتی انجام داده اند حکایت از آن دارد که شمار اعراب و خارجی ها در گروه داعش از آوریل 2013 تا اکتبر 2014 هزاران نفر افزایش یافته است.

در ادامه گزارش گفته شده است: تونس با 2 هزار و 400 نفر در صدر کشورهایی است که بیشترین تروریست را در داعش دارد. پس از آن عربستان سعودی با 2 هزار نفر و مغرب با هزار و 600 نفر دارای بیشترین تروریست در گروه داعش هستند. اردن با هزار و 300 نفر، ترکیه با هزار و 200 نفر، چچن، تاجیکستان و آذربایجان با هزار نفر، هند، فیلیپین و بنگلادش با هزار نفر، افغانستان با هزار تن و فرانسه با 900 نفر، دانمارک، بلژیک، نروژ و هلند با 600 نفر و انگلیس با 500 تن، لیبی با 500 نفر، الجزایر با 500 نفر، یمن با 400 نفر، کردستان عراق با 400 تن و آلمان با 320 نفر به ترتیب در مکان های بعدی قرار دارند.

همچنین کشورهای مالی، موریتانی و سودان با 200 نفر، کویت با 200 نفر، سوئد با 150 تن، کانادا با 130 نفر، چین با 100 نفر، بحرین با 100 تن، استرالیا با 60 نفر، ایتالیا با 50 نفر، مصر با 50 تن و در نهایت رژیم صهیونیستی با 10 نفر از دیگر دولی هستند که به ترتیب بیشترین تروریست ها را در گروه داعش دارا هستند.

خاطرنشان می شود نیروهای امنیتی عراق از بیش از 4 ماه پیش تاکنون با تروریست های داعش که مناطق مختلف این کشور را اشغال کرده اند درگیر هستند و در حال پاکسازی شهرهای مختلف عراق از تروریست های داعش هستند.