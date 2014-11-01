به گزارش خبرنگار مهر، مستند «یار» در گروه اجتماعی شبکه سه سیما تولید شده و در 3 قسمت 30 دقیقه‌ای مراحل مختلف زندگی و ابعاد شخصیتی، اجتماعی، سیاسی دوران حیات مرحوم آیت الله مهدوی کنی را بررسی می‌کند.

این مجموعه دارای 3 فصل از زندگی این عالم از دوران کودکی و نوجوانی، دوران همراهی با آیت الله بروجردی، دوران قبل از انقلاب و برعهده داشتن ریاست کمیته انقلاب اسلامی و زندانی شدن، دوران تاسیس دانشگاه امام صادق‌(ع)، نخست وزیری، وزارت کشور و دوران عبادی، سیاسی زندگی ایشان و حضور در مجلس خبرگان رهبری را در بر می‌گیرد.

مستند «یار» که تولید آن از دو ماه گذشته آغاز شده است، همچنین دارای سلسله گفتگوهایی با سردار آیت‌الله گودرزی، خانواده آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله شجونی و تصاویر و گفتگوهای پخش نشده‌ای از دوره‌های مختلف زندگی مرحوم کنی است.

این مستند به تهیه‌کنندگی محمد صراف تولید می‌شود. وی تهیه کنندگی برنامه‌های «شناسنامه» و «دیروز امروز فردا» را نیز برعهده دارد.