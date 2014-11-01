به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی با حضور مهدی علی نژاد به میزبانی چین در هتل هاوارد جانسون شهر "چنگ دو" برگزار شد که علاوه بر حضور این رشته در المپیک دانشجویان تصمیمات مهمی دیگری نیز اتخاذ شد. در پی پیشنهاد رئیس فدراسیون ووشوی کشورمان در خصوص شفاف سازی در داوری های ساندا و ارائه اعتراض در حین این رقابت ها ، این موضوع به بحت گذاشته شد تا در باره آن تصمیمی گیری شود. با وجود مخالفت رئیس کمیته فنی فدراسون جهانی، این طرح به دلیل استدلال منطقی و محکم علی نژاد در این جلسه و حمایت سایر اعضای هیئت رئیسه، به تصویب رسید تا در جام جهانی اندونزی که دو هفته دیگر برگزار می شود، به اجرا گذاشته شود.

این قانون می تواند گام موثری در شفاف سازی داوری ها در مسابقات ساندا باشد که با حمایت اکثریت اعضای هیئت رئیسه همراه شد. این تصمیم فصل نوینی در نحوه برگزاری دیدارهای ساندا به شمار می رود.در این جلسه همچنین دبیرکل جدید گزارشی درباره تاسیس دبیرخانه جدید و اقدامات انجام داده در یک ماه گذشته ارائه کرد.

در این نشست مقرر شد تا رقابت های قهرمانی جوانان آسیا در اواخر مرداد ماه سال آینده در مغولستان برگزار شود. میزبانی مسابقات قهرمانی بزرگسالان نیز برای سال 2016 از میان دو داوطلب، تایوان و فیلیپین، با توجه به برگزاری المپیک دانشجویان به تایوان اعطا شد.ضمن اینکه دو عضو هیئت رئیسه آسیا خالی مانده بود که در پایان مباحث صورت گرفته، "سینگ باجوا"، رئیس فدراسیون هند برای یکی از این صندلی ها انتخاب شد.

برای یک عضو دیگر قرار بر این شد تا در حاشیه مسابقات غرب آسیا که بهمن ماه در زاهدان برگزار خواهد شد، فدراسیون غرب و آسیای میانه تاسیس شود. در پی آن، یک نماینده دیگر نیز به هیئت رئیسه آسیا اضافه خواهد شد. مسئولیت این نهادسازی نیز به ایران سپرده شد.