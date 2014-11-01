آزادی خلبان روسی از سوی طالبان/ واگذاری 63 فروند هواپيمای روسی به نيروی هوايی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن پنج شبه نظامی در عمليات نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.

این عملیات ها در ولايات كابل، غزنی، قندهار، پروان، كنر، خوست و هرات انجام شد که در جریان آن سه مین گذار در ولايت هرات بازداشت شدند.

در این عملیات ها همچنین مقداری جنگ سبک و سنگين نيز به دست نیروهای امنیتی افتاد، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

خبر دیگر اینکه شبه نظامیان طالبان در بیانیه ای از آزادی "پاول پیت رینکو" یک خلبان روسی و همکار افغان وی خبر دادند که یک سال و نیم پیش از ولایت لوگر ربوده شده بودند.

این خلبان روسی که هم اکنون در وضعیت بد جسمانی قرار دارد، همراه 18 تبعه ترک در ولایت لوگر به اسارت طالبان در آمد. این تبعه روس با میانجیگری سفارت روسیه در کابل آزاد شد و 18 نفر از اتباع ترک که همراه وی به اسارت طالبان در آمده بودند پیش از این آزاد شدند.

رسانه های روسی نیز از واگذاری 63 فروند هواپيمای روسی به نيروی هوايی خبر دادند که اين هواپيما ها تا فاصله 750 كيلومتری با سرعت 230 كليومتر در ساعت پرواز می كند.

بر اساس این گزارش دولت افغانستان تفاهمنامه ای را با شركت دولتی روسيه موسوم به روس آبارون اكسپورت در سال 2011 امضا كرده است كه طبق آن شركت مذكور در تجهيز نيروی هوايی به افغانستان كمک می كند.