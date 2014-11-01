راه اندازی پیشرفته ترین مركز درمان بيماريهای "پا" در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا قلم قاش افزود: این مرکز به عنوان پیشرفته ترین مرکز درمان غیرتهاجمی بیماریهای پا (دکتر فووت) در خاورمیانه محسوب می شود، که در تهران راه اندازی شده است.

وی گفت: در حال حاضر در بیمارستان مدائن تهران و شهرستانهای قم، رشت، مشهد، کرمان، اصفهان و آذربایجان، این مراکز راه اندازی شده اند.

مدیر توانبخشی بیمارستان مدائن، با اعلام اینکه مرکز اصلی اين مركز درماني در کشور کانادا است، گفت: در این مراکز، وضعیت پای فرد مورد بررسی قرار می گیرد و در سه سطح سالم، ریسکی و بیماری تشخیص داده می شود.

به گفته مدیر منطقه ای مرکز درمان غیرتهاجمی بیماریهای پا در خاورمیانه، تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت سلامت پای کودکان 70 درصد مهدهای کودک تهران و 12 هزار دانش آموز توسط این مرکز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 50 درصد افراد بررسی شده که شامل ساکنان منطقه 3 نیز می شوند، دارای اختلالات در پا هستند که شامل بیماریهای مختلف پا از جمله کف پای صاف باعث ایجاد بیماریهای مختلف در بدن مانند گودی کمر می شود یا مشکلات مختلف قامتی و عضلانی و... رابه وجود می آورد.

قلم قاش ادامه داد: اگر اختلال ها در پا زود پیگیری و درمان شود، اختلالات در سایر اعضای بدن نیز از بین خواهد رفت.

وی تاکید کرد: یکی از راههای پیشگیری از اختلالات پا، پوشیدن کف پوش مناسب، مشتمل بر کفش مناسب پای هر فرد و لوازم جانبی آن مانند کفی و جوراب است.

