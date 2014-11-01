برخي پروژه هاي شهري گره ترافيك يزد را كورتر كرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال قضاوتي، ظهر شنبه در ديدار با پليس راهور استان يزد اظهار داشت: در طراحی و اجراي پروژه ‌های شهری و جاده ‌ای باید نهایت دقت صورت گیرد زيرا برخي پروژه‌ ها یا سازه ‌ها نه تنها گره ترافیکی را رفع نمی ‌کنند بلکه خود بر مشکل ترافیک نیز می ‌افزایند.

وي با اشاره به غیر استاندارد بودن بعضی از سرعت ‌گیرهای شهری عنوان كرد: در چند ماه اخیر طراحی بعضی از سرعت‌ گیرهای غیر استاندارد در شهر برای شهروندان مشکلاتی را به وجود آورده بوده که دادستانی به عنوان مدعی‌ العموم به موضوع وارد شد و با تعیین فرصت دستور اصلاح این سرعت‌گیرها را صادر کرد.

قضاوتي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر ارتقا فرهنگ ترافيك از طريق آموزش تاكيد كرد: باید در تصادفات و اتفاقات شهری علاوه بر تعیین میزان قصور افراد، میزان قصور دستگاه‌ها یا ادارات نیز تعیین شود تا نسبت به رفع ایرادهاي احتمالی آنان نیز اقدام مقتضی صورت گیرد.

رئیس پلیس راهور استان یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: میزان تصادفات در استان یزد نسبت به استان‌های همجوار از آمار بالایی برخوردار است.

سرهنگ اردوان قاسمی خاطرنشان كرد: باید برای کاهش آمار تصادفات درون شهری و برون شهری یزد، موانع بازدارنده برای رانندگان ایجاد کرد.

وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات شورای ترافیک استان يزد عنوان كرد: بيشتر نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده و به شورای ترافیک استان نیز ارجاع شده است و نیاز است برای رفع مشکلات حادثه‌ساز این نقاط، تصمیم‌گیری صورت گیرد.

این مسئول ادامه داد: باید برای راننده بازدارندگی ایجاد شود تا به هیچ وجه تصادفات فوتی و جرحی رخ ندهد.