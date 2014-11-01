گرفتار شدن 50 خانوار و 5هزار دام بر اثر بارش برف در فریدن

اسفندیار تاجمیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی ۵۵ میلی متری در شهرستان فریدن طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: بارش برف و باران در ۲۴ گذشته به نوعی غافلگیرانه بود و صدمات زیادی را به شهرستان فریدن وارد کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرستان فریدن با توجه به بارش‌های اخیر افزود: بر اثر این بارندگی‌ها ۵۰ خانوار کارگر فصلی و عشایر که همراه با خانواده‌هایشان بر سر مزارع بودند نیز در برف گرفتار شدند.

فرماندار فریدن با اشاره به گرفتار شدن بیش از ۵ هزار دام در بارش برف ۲۴ ساعت گذشته شهرستان فریدن نیز ادامه داد: با توجه به همکاری تمام مسئولان تمام خانوارها و دام‌های گرفتار شده در برف ساماندهی شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۴ مورد خودرو به همراه سرنشین نیز در برف گرفتار شده بودند، افزود: در این راستا نیز ۶۰ نفر شب گذشته ساماندهی شده و صبح امروز به راه خود ادامه دادند.

تاجمیری قطعی طولانی مدت برق را نیز یکی از آسیب‌های وارد شده به شهرستان فریدن بر اثر بارش برف ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد و بیان داشت: خسارت وارد شده به درختان معابر سطح شهرستان فریدن از دیگر آسیب‌های وارد شده به این شهرستان بوده است.

وی افزود: بر اثر بارش برف ۲۰ درصد از درختان سطح شهرهای دامنه و داران از بین رفته است.

فرماندار فریدن قطع شدن ۱۵ ساعته شبکه تلویزیونی در شهرستان فریدن در اثر بارندگی‌ها را نیز از دیگر مشکلات به وجود آمده در شهرستان فریدن دانست و افزود: علی رغم نامه‌نگاری‌های صوت گرفته سیستم دیجیتال شهرستان فریدن وضعیت خوبی ندارد و هنوز به این امر رسیدگی نشده است.

وی ادامه داد: عدم پیش‌بینی صحیح هواشناسی قالب آسیب‌های وارد شده به شهرستان فریدن را رقم زده است.