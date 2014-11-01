به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تقدیر از هیات داوران سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران صبح امروز 10 آبان ماه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، محمد احسانی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، حبیب ایل بیگی دبیر جشنواره فیلم فجر و مدیرعامل انجمن سینمای جوان، سید مهدی طباطبایی مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آرش امینی مدیر امور جشنواره ها و بین الملل سازمان سینمایی، رمضانعلی حیدری مشاور راهبردی، نصرت الله مرادی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان سینمایی و جمعی از هیات های انتخاب و داوری سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه برگزار شد؛ هیات داوران سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران تقدیر شدند.

در ابتدای این مراسم حجت الله ایوبی به وجود ایده در جشنواره فیلم کوتاه اشاره کرد و گفت: مهمترین موفقیت دوستان انجمن سینمای جوان این است که به سینمای کوتاه کمک می کنند و ایده های خوب را به درستی در می یاند. واقعیت این است که فضای مثبتی را در نگاه فیلمسازان می بینیم که مهمترین دلیل این موفقیت است این است که این فیلمسازان خود را جزیی از انجمن سینمای جوان می دانند.

وی تصریح کرد: انجمن سینمای جوان یکی از امتیازات سینمای ایران است و این نهاد هرچه غیر دولتی باشد موفق تر خواهد بود. هرجا پای دولت ها وسط باشد مشکلات بیشتر خواهد شد از این رو واسپاری امور به بخش خصوصی ضروری است و تجربه های حاصل شده در سینما نیز نشان از این امر دارد.

رییس سازمان سینمایی ادامه داد: باید به مردم یاد بدهیم که فیلم کوتاه ببینند و ما آماده ایم برگزیدگان فیلم کوتاه را به عنوان بسته های مشخص تهیه و در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

در ادامه این مراسم حبیب ایل بیگی دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران درباره برگزاری جشنواره توضیحاتی ارائه کرد.

ایل بیگی در ابتدا گفت: ۴۸۲۶ عنوان فيلم كوتاه متقاضي حضور در جشنواره بودند كه اين آمار شامل ۳۰۴۰ عنوان فيلم خارجي و ۱۷۸۶ عنوان فيلم ايراني بود و بعد از بازبيني هيات انتخاب در بخش ملي در مجموع ۱۸۲ عنوان فيلم ،در بخش بين الملل ۱۰۴ عنوان فيلم ،در بخش هاي جنبي ۳۷ عنوان فيلم و در بخش بزرگداشت و مرور آثار ۱۳ فيلم به نمايش در آمد.

در این مراسم داوران حاضر نظرات خود را درباره وضعیت فیلم کوتاه و جشنواره تهران بیان کردند.

امیرشهاب رضویان یکی از داوران این دوره از جشنواره در جمع بندی جلسه گفت: بودجه اندک سینمای جوان باید صرف تولید شود و انجمن باید به صندوقی برای حمایت از تولید آثار کوتاه تبدیل شود.

امیر شهاب رضویان، مهدی نادری،فرشته طائرپور،هومن بهمنش، روانبخش صادقی و حسن دزواره از جمله کسانی بودند که در این مراسم چند دقیقه ای صحبت کردند.

محمد احسانی به پشت صحنه فیلم« آدم باش» رفت

محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت بر آثار سازمان سینمایی شنبه ۱۰ آبان با حضور در پشت صحنه فیلم« آدم باش» با دست اندرکاران این اثر سینمایی گفتگو کرد.

وی با اشاره به دوری چند ساله مجید جوانمرد کارگردان فیلم «آدم باش» از سینما اظهار امیدواری کرد حضور مجدد این کارگردان سینما که آثاری همچون دستمزد از وی در اذهان مخاطبان سینما باقی مانده اتفاق خوبی برای سینمای ایران باشد.

معاون ارزشیابی و نظارت آثار سازمان سینمایی گفت: امیدوارم این اثر سینمایی بار دیگر خاطرات خوب آثار مجید جوانمرد در دهه ۶۰ را برای مخاطبان زنده کند.

مجید جوانمرد نیز با بیان اینکه فیلمبرداری این اثر ۴ روز است که آغاز شده گفت: این اثر سینمایی در ۴۰ جلسه فیلمبرداری خواهد شد.

وی درباره دوری خود از سینما گفت: شرایط حضور دوباره من در سینما فراهم نمی شد اما خوشحالم که توانستم با فیلم «آدم باش» بار دیگر به سینما بازگردم و امیدوارم بتوانم خاطرات خوش گذشته را برای علاقمندان زنده کنم.

آغاز فیلم با اکبر عبدی در نقش پدر بزرگ شروع می شود و امین حیایی، نیوشا ضیغمی، سیروس گرجستانی، عباس محبوب،حسن رضایی، امیر زمانی از دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند.

جشنواره ای با موضوع ثبت میراث فرهنگی برگزار می شود

نخستین دوره جشنواره فیلم کوتاه «بمانی» با موضوع ثبت میراث فرهنگی ایران، آداب، سنت‌ها و صنایع دستی ایرانی در بخش‌های مستند، داستانی از 3 تا 5 دی ماه در کیش برگزار خواهد شد.

سید علیرضا طاهری با بیان هدف برگزاری این جشنواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره «بمانی» تشویق به ساخت فیلم در حوزه میراث فرهنگی است و قصد داریم جشنواره بمانی را در تقویم سالانه جشنواره‌های کشور ثبت کنیم، تا فیلمسازان هر سال برای این جشنواره فیلم بسازند.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شبکه مستند سیما، شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش وابسته به منطقه آزاد کیش و همچنین کیمیا توریست حامیان جشنواره فیلم کوتاه بمانی هستند.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره تا 15 آبان فرصت دارند فیلم‌های خود را به دبیرخانه بفرستند.

ساکن طبقه وسط؛ پرفروش ترین فیلم آخر هفته

فیلم سینمایی «ساکن طبقه وسط» نخستین فیلم سینمایی شهاب حسینی در مقام کارگردان طی دو روز گذشته نزدیک به 70 میلیون تومان فروش داشته است.

«ساکن طبقه وسط » طی دو روز گذشته بیشترین فروش را در میان فیلم های روی پرده داشته است. بر همین اساس در روز پنج شنبه 8 آبان 36 میلیون تومان و در روز جمعه 35 میلیون فروش داشته است.همچنین در روز پنجشنبه تنها در سینما آزادی 8 میلیون تومان فروش داشته است.

فروش 71 میلیونی فیلم ساکن طبقه وسط در آخر هفته گذشته در حالی صورت گرفته است که این فیلم همچنان بدون سینمای سرگروه به اکران خود ادامه می دهد. بنابراین اولین ساخته شهاب حسینی تنها در 23 سینمای تهران و دو سینما در شهرستان ها به این رقم فروش رسیده است.

فروش کل فیلم ساکن طبقه وسط پس از 17 روز نمایش در 23 سینمای تهران و 2 سینمای شهرستان مشهد و یزد بیش از 400 میلیون تومان فروش داشته است.

مستند «راننده و روباه» به دو جشنواره جهانی «مونترال» و «مینسک» راه یافت

فیلم مستند «راننده و روباه» ساخته آرش لاهوتی در ادامه موفقیت‌های جهانی خود، در دو جشنواره جهانی «مونترال» کانادا و «مینسک» روسیه سفید به نمایش درمی آید.

شانزدهمین دوره جشنواره فیلم مستند مونترال طی روزهای 21 آبان تا 2 آذرماه در کانادا برگزار خواهد شد و مستند راننده و روباه در بخش نگاه ویژه جشنواره به نمایش درمی آید.

این فیلم مستند در بخش خارج از مسابقه بیست و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «مینسک» نیز پذیرفته شده است. این جشنواره طی روزهای 16 تا 23 آبان ماه در روسیه سفید برگزار خواهد شد.

مستند «راننده و روباه» که پرتره‌ای از «محمود کیانی فلاورجانی» راننده کامیون و فیلمساز تجربی سینمای ایران است، ضمن کسب جایزه نانوک طلایی جشنواره فلاهرتینا روسیه، جایزه هوگوی طلایی جشنواره شیکاگو آمریکا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره مستند «آسمان وسیع» آمریکا، جایزه هیات داوری دانشجویی جشنواره «حقوق بشر» اوکراین، جایزه بهترین کارگردانی مستعد بین‌المللی جشنواره «اُوپن‌داک‌سیتی» لندن و جایزه هیات داوران «بخش مطبوعات» جشنواره پیامی به بشریت روسیه، در جشنواره‌های هات‌داکس کانادا، ویزیون دورئل سوئیس، کراکو لهستان، داک پوینت فنلاند، لوساس فرانسه، پالم‌بیچ آمریکا، هزاره مستند بلژیک، تی‌آر‌تی ترکیه، لاساد فرانسه، بوداپست مجارستان و برنامه Doc&Doc سالن «فوروم‌دزایماژ» فرانسه هم به نمایش درآمده است.