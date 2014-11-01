اردوی تیم ملی در کیش یا بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، طبق هماهنگی های صورت پذیرفته با توجه به انطباق آب و هوای آفریقای جنوبی و استرالیا قرار بود اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در این کشورآفریقایی برگزار شود اما حالا موضوع شیوع بیماری مهلک آبولا در قاره سیاه موجب شده تا فدراسیون فوتبال با وسواس به این اردو نگاه کند.

البته پیش از این کارلوس کی‌روش به خبرنگار مهر اعلام کرده بود اگر اردوی آفریقای جنوبی به هر دلیلی لغو شود، جزیره کیش را با توجه به آب و هوایش در این موقع سال، مکان مناسبی برای جایگزینی می‌داند.

حالا فدراسیون فوتبال در نظر دارد در صورت موافقت سرمربی تیم ملی محل اردوی ملی پوشان را از آفریقای جنوبی تغییر دهد.علاوه بر جزیره کیش، شهر بروجن در چهار محال بختیاری یکی از گزینه های فدراسیون فوتبال است. این شهر توریستی از امکانات خوبی برخوردار است و علی کفاشیان هم به تازگی از این امکانات دیدن کرده است. اما شاید تفاوت آب و هوایی آن با گرمای استرالیا در دی ماه موجب شود، کارلوس کی‎روش به حضور در کیش رای مثبت بدهد.