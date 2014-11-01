به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی چمران در مراسم گرامیداشت روز جهانی شهر‌ها گفت: آسایش، امنیت و محیط زیست سالم، هویت شهری را به دنبال دارد که این مهم سطح زندگی مردم را بالا خواهد برد. اما در این میان روح و معنویت شهر را فراموش کرده‌ایم و تنها به فیزیک و ظاهر آن پرداختیم.

وی در ادامه روز جهانی شهر‌ها را فرصتی مغتنم برای پرداختن به مسائل شهری و روستایی دانست و افزود: شهر‌ها و روستا‌ها با مشکلاتی رو به رو هستند که ما در روز جهانی شهر‌ها این فرصت را داریم به چاره جویی مشکلات این حوزه بپردازیم.

رئیس شورای شهر تهران فاصله زندگی روستاییان با شهرنشینان را بسیار کم دانست و تصریح کرد: با وجود این فاصله، روستا‌ها مکانی سالم برای زندگی و توسعه پایدار خواهد بود و هر چه فاصله میان روساییان و شهرنشینان کمتر باشد مردم به سوی شهر‌ها روی خواهند آورد.

وی با اشاره به اینکه آپاتمان‌ در شهرها موجب فاصله گرفتن مردم از یکدیگر شده است، اضافه کرد: این فاصله گسست اجتماعی و فرهنگی شهروندان و عدم آرامش روحی و روانی را ایجاد کرده است که برای رفع آن باید به فکر ساختن ظاهر و معنویت شهر باشیم.