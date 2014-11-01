سهم ایران از تولید غذای حلال دنیا کمتر از یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرباسی‌زاده ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر جمعیت مسلمان در جهان وجود دارد که یک چهارم کل جمعیت دنیا را تشکیل می دهد.

وی افزود: در سال ۲۰۰۹ گردش مالی تجارت غذای حلال در دنیا ۵۸۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۲ حدود ۹۹۰ میلیارد دلار بوده است اما سهم ایران به عنوان ام‌القرای کشورهای اسلامی از تولید غذای حلال برای این جمعیت کمتر از یک درصد بوده است که جای تامل و ریشه‌یابی دارد.

نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه به دلیل رانت سنگین ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصدی در صنعت خودرو نمی‌توان این صنعت را جزو پتانسیل‌های ایران اسلامی دانست، تاکید کرد: این در حالی است که بازار تجارت غذای حلال یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور است که به دلایل مختلف این فرصت کلان به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: گرچه این موضوع یکی از چشم‌اندازهای کلان کشور قرار گرفته است اما به دلیل عدم عملکرد حرفه‌ای مستمر سیستم‌های مرتبط نظام و عدم برنامه‌ریزی در توسعه بازار حلال کشورمان از این مزیت محروم شده است.

کرباسی‌زاده با اشاره به اینکه هم اکنون گروه صنعتی چیکا حداقل از ۱۵ کشور دنیا دارای متقاضی غذای حلال است، بیان داشت: البته به دلیل عدم امضای تفاهم‌نامه دایمی با این کشورها نمی توانیم محصولات خود را به این کشورها صادر کنیم و این گونه بیان می‌شود که با توجه به واردات محصولات دامی به کشورمان مزیتی برای صادرات این محصولات وجود ندارد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که به طور مثال چین محصولات پتروشیمی را از ایران خریداریم می‌کند و از سوی دیگر بسیاری از محصولات پلاستیکی خود را به کشور ما می‌فروشد.

لزوم استفاده از فرصت‌های فراصادراتی کشور برای پیشبرد اقتصادی

نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ابراز داشت: بر همین اساس ما نیز می‌توانیم از این فرصت‌های فراصادراتی به نحو احسن برای افزایش صادرات و پیشبرد اقتصاد کشور استفاده کنیم که به عنوان نمونه می توان به فرآوری گوشت‌های برزیلی وارداتی و صادرات آن به دیگر نقاط دنیا اشاره کرد.

وی اضافه کرد: بنابراین گرچه تحریم‌ها در طول این سالها مشکلاتی برای اقتصاد کشور و صنعتگران ایجاد کرده اما می‌توان گفت که زیان خودتحریمی‌ها در این راستا بسیار بیشتر بوده است.

کرباسی‌زاده در ادامه ابراز داشت: گروه صنعتی چیکا، هولدینگ صنعتی بازرگانی است که در حوزه صنعت و تجارت داخلی و خارجی فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه این گروه که شامل ۱۲ شرکت داخلی و خارجی است، ادامه داد: واحد غذایی چیکا سپاهان و چیکا بین‌الملل در حوزه تولید انواع غذاهای آماده فعالیت دارد و سالاد، سوپ، پیش غذا، غذای کودک غنی شده و غذاهای بیماران خاص و مرگ مغزی را تولید می‌کند.

رئیس هیئت مدیره گروه چیکا بین‌الملل تاکید کرد: این گروه ۵ شرکت خارجی در نقاط مختلف دنیا دارد که ۳۸ نمایندگی خارج کشور را پشتیبانی می‌کند.

وی با بیان اینکه این شرکت در ایران نیز دارای ۴۵ نمایندگی داخلی در شهرستان‌‌های مختلف ۳۸ نمایندگی در کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی، آفریقایی است، بیان داشت: یک شرکت مستقر در کویت برای منطقه خاورمیانه، یک دفتر منطقه‌ای برای شرق آسیا در کوانجوی چین، دفتر منطقه آمریکای لاتین در کاراکاس ونزوئلا قرار دارد و یک نمایندگی در شهر کلن آلمان که ۱۲ نمایندگی اروپا را پشتیبانی می‌کند.

کرباسی‌زاده گفت: شرکت دانش‌بنیان غذا و داروی پویان در دانشگاه صنعتی پارک فناوری شیخ بهایی متشکل از ۱۲ پرسنل کارشناسی ارشد و دکترا است.

وی بیان داشت: بخشی از فعالیت این گروه در شرکت الماس هشت بهشت است که در زمینه توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه فعالیت داریم.

رئیس هیئت‌مدیره گروه چیکا بین‌الملل با اشاره به برخی ویژگی های مواد غذایی این گروه تاکید کرد: این مجموعه بازار محور است و بر مبنای نیازهای بازار تولید می‌شود ضمن اینکه با تشکیل تیم علمی تحقیق و توسعه را محور فعالیت های خود قرار داده ایم.

وی اضافه کرد: در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی تیم بازرگانی خارجی ما به هشت زبان زنده دنیا شامل فرانسه، ایتالیایی، آلمانی، چینی، اسپانیولی مسلط هستند و کار بازاریابی را به صورت محلی انجام می دهند.

کرباسی‌زاده با اشاره به تولید غذاهای غنی شده برای کودکان در این شرکت بیان داشت: بیش از ۷۰ درصد نوزدان دارای کمبود آهن، کلسیم و زینک (مس) هستند که در دوران نوزادی مجبور به استفاده از قطره کمکی آهن هستند که موجب پوسیدگی دندان های آنها شود.

وی افزود: بر این مبنا غذاهای کودکی طراحی کرده ایم که با این مواد معدنی غنی شده است و تایید و استاندارد داخل و خارج از کشور از جمله اتحادیه اروپا و آلمان را بر محصولات خود داریم.

رئیس هیئت‌مدیره گروه چیکا بین‌الملل با اشاره به تولید مواد غذایی مبتنی بر نیازهای جامعه و بر محورهای دانش، تحقیق و توسعه ابراز داشت: غذای بیماران خاص همچون افراد دیابتی که به دلیل تغذیه خاص دارای مشکلاتی هستند را برای نخستین بار فرموله و مطابق استانداردهای جهانی با آخرین تکنولوژی روز دنیا متعلق به سوئیس و آلمان تهیه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین این گروه تولید غذای نوتریکا مخصوص بیماران مرگ مغزی، بیماران دارای مشکل برای بلع، آسیب های فک و دهان و سوختگی را برعهده دارد که تمام نیازهای بدن و ارزش غذایی مورد نظر با این غذای محلول تامین می‌شود.

کرباسی‌زاده با اشاره به اینکه این غذاها پیش از این وارداتی بوده است، گفت: این محصولات تا یک تا دو سال بدون نیاز به یخچال و بدون کاهش ارزش غذایی قابل استفاده است که برای رسیدن به این مرحله بدون استفاده از مواد نگهدانده از تکنولوژی و فناوری خاصی استفاده می‌شود.

عدم استفاده از مواد نگهدارنده در تولید محصولات غذایی

وی با اشاره به اینکه در این محصولات از هیچ گونه مواد نگهدارنده استفاده نمی‌شود، بیان داشت: فساد محصول ناشی از بالا رفتن بار میکروبی در هوا، دما و رطوبت مناسب است که اگر هرکدام از این موارد حذف شود رشد میکروب ها را می توان کنترل کرد.

رئیس هیئت‌مدیره گروه چیکا بین‌الملل با اشاره به اینکه این گروه از کنترل هوا و دما برای سلامت محصولات خود بهره جسته است، گفت: بسته های سه لایه این مواد غذایی که از سوئیس وارد می‌شود مانع ورود هوا و خروج ارزش غذایی است.

وی با بیان اینکه این ظروف نفوذناپذیری خاصی دارند، گفت: میزان هوای داخل بسته‌ها نیز کنترل شده و در رنجی است که باکتریهای هوازی و بی‌هوازی نمی‌توانند در آن رشد کنند.

کرباسی‌زاده اظهار داشت: در نهایت این محصولات در داخل اتوکلاو تحت دما و فشار خاص قرار می گیرد که هیچ باکتری ای امکان بقا ندارد ضمن اینکه مواد غذایی به شکل نیم پز در بسته ها قرار می گیرد و حرارت اتوکلاو در پخت غذا و استریل هر دو موثر است.

وی ابراز داشت: با این روش علاوه بر حفظ ارزش غذایی به جز ویتامین‌های فرار محلول در آب بدون استفاده از مواد نگهدارنده می توان از این محصول به مدت طولانی استفاده کرد.