عذرخواهی جان کری از نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در جریان یک گفتگوی تلفنی با "بنیامین نتانیاهو" از اظهارات مقامات آمریکایی علیه نتانیاهو که در رسانه های آمریکایی در سطح گسترده ای منتشر شده بود عذرخواهی کرد.

یکی از مقامات، نتانیاهو را یک فرد بزدل توصیف کرده بود و یک مقام آمریکایی دیگر نیز گفته بود که نتانیاهو تنها به آینده سیاسی خود می اندیشد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به افزایش تنشها در مسجد الاقصی بر لزوم کنترل وضعیت موجود در مسجدالاقصی تاکید کرد.

وی همچنین درخصوص انجام اقدامات تحریک آمیز در قدس اشغالی هشدار داد.