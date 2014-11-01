سالروز آزادسازی دهلران و موسیان در سطح ملی مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر شنبه در مراسم سالروز گرامی داشت آزادسازی دهلران و موسیان در استان ایلام اظهار داشت: شهرستان دهلران در طول هشت سال جنگ تحمیلی شاهد نبردهای مهمی بوده است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین عملیاتهای مهم دفاع مقدس عملیات محرم بوده که منجر به آزادسازی دهلران، موسیان و عین خوش شده است.

مروارید عنوان کرد: هشت عملیات بزرگ و کوچک در دهلران طی دفاع مقدس انجام شده که نیاز است این شهرستان و به خصوص رشادتهای مردم و همین سالروز آزادسازی دهلران در عملیات محرم در سطح کشور معرفی شود تا مردم بیشتر با این شهرستان آشنا شوند.

وی افزود: باید با شیوه های مختلف رشادتهای مردم شهرستان دهلران در کشور بازگو شود تا مردم بیش از پیش با رشادت های ملت ایران آشنا شوند چراکه مردم دهلران جنگ را با پوست و گوشت خود لمس کردند و لحظه‌ای در برابر دشمنان متجاوز کوتاه نیامده اند.

وی افزود: سالانه بیش از 200 هزار نفر در قالب راهیان نور از یادمان شرهانی و مناطق عملیاتی دهلران بازدید می کنند و سالروز آزادسازی دهلران و موسیان در سالهای آینده به صورت کنگره و با حضور سرداران دوران دفاع مقدس برگزار شود.

استاندار ایلام عنوان کرد: در عملیات محرم جاده ارتباطی دهلران به خوزستان از تیررس دشمن خارج و ارتفاعات مرزی پاکسازی و پیشروی به سمت چاه های نفتی عراق انجام شد که حضور نیروهای ارتش و هوانیروز در کنار نیروهای سپاه باعث شکست سنگین دشمن شد.