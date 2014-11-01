به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، در خصوص آخرین اقدامات این ضمن تایید مطلب فوق گفت: نزدیک به 100 نمونه تست کنترل دوپینگ در آزمایشگاه داریم که از این هفته به تدریج پاسخ نمونهها در اختیارمان قرار خواهد گرفت.
وی از اعلام آمادگی هیات رئیسه فوتسال در خصوص کنترل دوپینگ و بخشهای پزشکی خبر داد و افزود: با توجه به نشستی که هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال برگزار کرد؛ اعضای هیات رئیسه آمادگی خود را برای پوشش تمامی بخشهای پزشکی و کنترل دوپینگ اعلام کردهاند.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال که با سایت این فدراسیون گفتگو میکرد، اضافه کرد: بر همین اساس حجم نمونه گیری کنترل دوپینگ در فوتسال نیز افزایش یافته و از این پس لیگ برتر فوتسال بیشتر از گذشته تحت کنترل خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه بین مسائل پزشکی و کنترل دوپینگ هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، لازم میدانم تاکید کنم تیمهای حاضر در لیگهای مختلف فوتبال و فوتسال برای اینکه به تخلفات دوپینگ مبتلا نشوند، باید کادر پزشکی مجرب به خدمت بگیرند.
هاشمیان همچنین خاطرنشان کرد: در برخی از پرونده هایی که بررسی کرده ایم، بسیاری از موارد ابتلا به دوپینگ، ناشی از نبود کادر پزشکی مجرب و با صلاحیت است. بر همین اساس از باشگاهها می خواهم که کادر پزشکی متخصصی را در کنار تیم های خود داشته باشند.
وی درباره لیگهای فوتسال و فوتبال بانوان یادآور شد: در لیگهای بانوان نیز سه موضوع به طور کامل پیگیری میشود. نکته اول حضور کادر پزشکی در کنار تیمها است که خوشبختانه به تیمهای فوتسال و فوتبال بانوان این موضوع ابلاغ شده است. موضوع دوم تکمیل پروندههای پزشکی برای عقد قرارداد بوده که تمام بازیکنان دارای پروندههای پزشکی هستند. موضوع سوم نیز مساله کنترل دوپینگ در لیگ برتر فوتبال و فوتسال است.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: نمونه گیری و کنترل دوپینگ در این دو لیگ به شدت انجام میشود. با توجه به امکانات محدودی که بسیاری از باشگاهها دارند، از آنها میخواهم که نسبت به استانداردسازی مسائل پزشکی و اتاق کنترل دوپینگ اقدام کنند تا شاهد برگزاری لیگ حرفهای با استانداردهای لازم باشیم.