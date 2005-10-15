رئيس كانون ملي منتقدان تئاتر : فعال كردن سالن هاي موجود بايد مورد توجه قرار گيرد

"فرشيد ابراهيميان" در گفتگو با خبرنگار تئاتر مهر با بيان اين مطلب گفت: تالارهاي موجود مي توانند بخشي از نياز هاي تئاتر را پاسخ دهد. تالار مولوي، سنگلج، سالن فرهنگسراي نياوران، و... از سالن هايي هستند كه مي توانند مورد استفاده قرار گيرند، اما بايد با برنامه ريزي مردم را به اين سالن ها كشاند.مركز هنرهاي نمايشي بايد سالن هايي را مانند سوله هاي ايرانشهر و تالار كوچك تهران را كه در اختيار ديگر نهادها قرار دارند در دست گيرد.

وي با اشاره به اينكه تمامي سالن هاي قابل اجرا به تئاتر شهر محدود شده است گفت:تالار وحدت كه به شكل يك سالن چند منظوره درآمده است،خرده سالن هاي تئاتر شهر نيز صرفا به درد كارهاي تجربي مي خورد.تالار مولوي بايد توسعه بيشتري پيدا كند و اختصاص به نمايش هاي دانشجويي پيدا كند.تالار سنگلج نيز مي تواندبا توجه به محلي كه در آن قرار گرفته با برنامه ريزي دقيق پاسخگوي نياز تماشاگران آن منطقه باشد.

رييس كانون ملي منتقدان اضافه كرد: زماني بود كه تئاتر بايد به خاطر خود تئاتر مطرح مي شد كه با اين كار از نابود شدن آن جلوگيري مي شد اما ما اين مقطع را پشت سر گذاشته ايم و استعدادها و توانايي ها كه بايد ساخته مي شد مطرح و به مردم معرفي شد.حال بايد با تبليغات و ايجاد واحد هاي آموزشي تئاتر در مدارس اين هنر را بيشتر به جامه معرفي كنيم.

وي افزود: توسعه تئاتر وقتي اتفاق مي افتد كه ما بتوانيم مردم را به سالن ها جلب كنيم درغير اين صورت ساخت سالن تنها بخشي از بودجه را به سالن به كادر اجرايي آن اختصاص مي دهد پيش از اينكه اتفاقي بيافتد. در حال حاضر تعداد تماشاگر تئاتر مشخص است مگر اينكه با برنامه ريزي جديد بخواهيم تماشاگران بيشتري را به تئاتر جذب كنيم.

ابراهيميان توسعه كيفي و ايجاد انگيزه را دو اولويت مهم در برنامه كاري رييس اداره كل هنرهاي نمايشي دانست وادامه داد:تئاتر مدتي است كه از معنا و رسالت خود فاصله گرفته است و به صورت وسيله اي درآمده كه يك عده از طريق آن خودشان را معنا مي كنند و متاسفانه اين معنا نارسايي هاي اجتماعي و درخواست هاي مردم را منعكس نمي كند. در حاليكه تئاتر بايد با طرح اينگونه مسائل به رفع نارسايي ها بپردازد.

وي ادامه داد: بايد اصالت تئاتر در نظر گرفته شود.در حقيقت هنرمندان تئاتر بايد به سمت خلق لحظات ناب انساني كه مخاطب را متحول كند بروند و در ذهن مخاطب تاثير گذار باشد.با اين حال تئاتر ما بايد از حد ارتباط با افراد معدود بيرون بيايد و شمول عام تري پيدا كند.