پيوند ملت با رهبری باعث اقتدار ایران در سطح بین المللی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عظيم ابراهيم پور در شانزدهمين يادواره سرداران و ۳۹ شهيد والامقام روستاي وامرزان از توابع بخش مركزي شهرستان دامغان در محل حسينيه سجاديه اين روستا اظهار داشت: اتحاد و وحدت ملت ايران با مقام معظم رهبري امروز الگويي براي كشورهاي ديگر منطقه شده كه در سايه ولايت و رهبري مي توان بر دشمنان فائق آمد.

وي با بيان اينكه قدرت و محبت رهبري انقلاب اسلامي در بين جهانيان دشمنان را به وحشت انداخته، گفت: ملت ايران به داشتن چنين رهبر مقتدري افتخار مي كند و بايد در سايه ولايت و گوش به فرمان ولي امر مسلمين دشمنان را در رسيدن به اهدافشان ناكام گذاريم.

اين فرمانده دوران دفاع مقدس با تاکید بر اینکه يادواره هاي شهدا را بايد هميشه و باشكوه برگزار كنيم خاطرنشان ساخت: با اين حركت بزرگ فرهنگي مي توانيم در راه ترويج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گام برداريم.

سردار ابراهيم پور با بيان اينكه شهدا سند پر افتخار ملت ايران هستند افزود: شهدا داراي بركات فراوان بوده اند و امروز جامعه ما سربلند است ما هميشه بايد ياد شهدا را گرامي بداريم و به آن افتخار كنيم.

ابراهيم پور از شهدا به عنوان زينت هميشگي تاريخ ايران اسلامي ياد كرد و گفت: شهداي انقلاب اسلامي ايران و هشت سال دفاع مقدس با اقتدا به مولاي خود امام حسين (ع) راه خوبي را برگزيدند و امروز شهدا سعادتمند و براي هميشه تاريخ زنده و نام و ياد آنان ماندگار است.

وي خاطر نشان ساخت: امروز جنگ دشمن با ما جنگ فرهنگي است كه از اين راه مي خواهند به اعتقادات ديني و اسلامي ملت ايران ضربه وارد كنند و ما بايد هوشيار و بيدار باشيم و با آن مبارزه كنيم.

در اين يادواره كه مداحي يكي از ذاکران اهل بيت عصمت و طهارت (ع) از ديگر برنامه هاي آن بود امام جمعه، نماینده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار، فرمانده سپاه ناحيه دامغان، روحانيت، خانواده معظم شده و ايثارگران و قشرهاي مختلف مردم حضور داشتند.

روستاي وامرزان از توابع بخش مركزي شهرستان دامغان در ۱۰ كيلومتري جنوب شرقي اين شهرستان واقع شده است.