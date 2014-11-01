خزان شهرداران زنجان در پائیز برگ ریزان/ براي قضاوت درخصوص انتخاب گزينه جديد شهرداري زود است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبري هيئت رييسه شوراي اسلامي شهر زنجان امروز باگذشت چهار روز از عزل شهردار منتخب اين شورا در حالي برگزار شد كه اغلب پرسش هاي خبرنگاران حاكي از نارضايتي اصحاب رسانه به عنوان زبان گوياي جامعه از عدم ثبات مديريت شهري در زنجان بود.

رييس شوراي اسلامي شهر زنجان در این نشست گفت: اكنون براي قضاوت درخصوص انتخاب گزينه جديد شهرداري زود است.

آراض ضيايي روز شنبه در جلسه هيئت رييسه شوراي اسلامي شهر زنجان با خبرنگاران، در تبيين دلايل استيضاح و عزل شهردار زنجان اظهار كرد: به نظر مي رسيد شهردار نسبت به اجراي مصوبات شورا بي تفاوت است.

وي افزود: مراحل استيضاح شهردار طي شده بود و تذكرات تبديل به سوال شده و با توجه به اينكه پاسخ هاي شهردار به سوالات اعضا قانع كننده نبود شورا از حق قانوني خود براي استيضاح استفاده كرد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان با بيان اينكه شورا و شهرداري مكمل يكديگرند و شهردار عضو چهاردهم شورا محسوب مي شود، تصريح كرد: شهردار سابق برنامه هايي ارائه داد و براساس آن انتخاب شدند اما عملكرد وی قابل قبول نبود.

ضيايي ضمن ابراز تاسف از اينكه شورا مجبور به عزل شهردار در سال نخست كاريش شده است، ابراز كرد: شورا علاقه اي نداشت عمر مديريت شهردار كوتاه باشد اما بايد پاسخگوي مردم بود.

وي خاطر نشان كرد: متاسفانه گاهي اقداماتي توسط شهردار صورت مي گرفت كه بعد از تصمیم گيري براي اخذ راي به شورا ارجاع داده مي شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان يكي ازبرنامه هاي شهردار سابق را ساماندهي نيروي انساني برشمرد و گفت: افرادي بودند كه در خانه نشسته بودند بدون اينكه كاري كنند حقوق و پاداش هم مي گرفتند بدون اينكه شورا مجوزي براي به كارگيري آن ها صادر كرده باشد.

وي تصريح كرد: هيچ گونه سهم خواهي اي از شهردار نشده مگر اجراي مصوبات.

ضيايي اين استنباط را كه شورا معاونان و مديران شهرداري را انتخاب مي كرده نادرست عنوان کرد و يادآور شد: طبق قانون شورا چنين اختياري ندارد و فقط مي تواند در صورت نياز به شهردار مشورت دهد.

وي بيان داشت: شورا از اقاي امين انتظار معجزه نداشت اما انتظار داشت مطالبات به حق مردم و مصوبات شورا را اجرايي كند.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان شوراي چهارم را متحدترين و منسجم ترين شورا خواند و ابراز كرد:استيضاح با اكثريت آرا انجام شده است.

ضيايي با بيان اينكه طبق قانون شورا اختيار طرح سوال و استيضاح دارد اظهار كرد: تصميم گيري اخير شورا مبين اقتدار و قدرت شوراست.

وي در پاسخ به اين مطلب خبرنگاران كه مردم از شهردار اسبق (يگانه) رضايتمندي نسبي داشتند گفت: اين موضوع نظر سنجي نشده است و نمي توان چنين قضاوتي داشت.

ضيايي در پايان سخنانش با اعلام خبر ايجاد اتاق فکر شورا و اصحاب رسانه بيان داشت: اعتقاد راسخي به ارتباط با رسانه داريم و اميدواريم جلسات اين اتاق فكر پربار باشد.

نايب رئیس شوراي اسلامي شهر نيز با اعلام نارضايتي از تحقق بودجه سال جاري بيان داشت: شوراي چهارم توجه ويژه اي به مساله بودجه شهرداري داشت چرا كه بودجه لوكوموتيو فعاليت هاي شهرداري محسوب مي شود اما متاسفانه شهردار سابق در تحقق بودجه عملكرد مناسبي نداشت.

رستمي با بيان اينكه مدير بايد توان مديريت و هزينه صحيح بودجه را داشته باشد يادآور شد: امسال بودجه شهرداري زنجان در دو قالب نقدي و غير نقدي پيش بيني شده است كه در بخش غير نقدي جذب سرمايه گذار مد نظر است اما متاسفانه عملكرد در اين حوزه مناسب نبود.

وي تصريح كرد: شورا وظايف ذاتي خود را انجام مي دهد و اگر عملكرد شهردار شورا و مردم را اقناع نكرد مي تواند وي را عزل كند.

رستمي متذكر شد: ايجاد درآمد با ايجاد درآمد پايدار متفاوت است و شهردار بايد به اين موضوع دقت داشته باشد.

وي با بيان اينكه نگاه شوراي چهارم روبه جلو است گفت: شورا براساس برنامه هاي ارائه شده شهردار را انتخاب كرده بود و شهردار نيز اقداماتي در حد توان خود انجام داد اما براي شورا قانع كننده نبود.

نايب رييس شوراي شهر زنجان در بخشي از سخنان خود در پاسخ به خبرنگاري كه برادر وي را يكي از پيمانكاران همكار شهرداري معرفي كرد بيان داشت: به هيچ وجه چنين مطلبي صحت ندارد و هيچ سندي مبني بر همكاري برادرم با شهرداري زنجان وجود ندارد وي خارج از استان مشغول به كار است و من اجازه ورودش به اين حوزه را نمي دهم.

رستمي در ادامه گفت: بنده هشت سال در تعاوني مسکن فرهنگيان خدمت كرده ام و مورد تجليل نيز قرار گرفته ام هم اكنون نيز يك منزل دو دانگي دارم و هرگز به تخلف تن نداده ام، هيئت بازرسي نيز مي تواند صحت و سقم چنين شايعاتي را بررسي كند.

سخنگوي شوراي شهر زنجان نيز در پاسخ به اين پرسش خبرنگاران كه شايعاتي مبني بر انتخاب وي به عنوان شهردار آتي هست گفت: چنين موضوعي را تكذيب مي كنم.

سعيد اميدي با بيان اينكه استيضاح شهردار براساس مسايل جزئي نبوده است ابراز كرد: شهردار در اجراي مصوبات به ويژه مصوبات توسعه اي شورا كوتاهي مي كرد.

وي خاطر نشان كرد: حمايت از اجراي طرح هايي كه جذب سرمايه بخش خصوصي را تقويت مي كرد، تقويت حمل و نقل عمومي و ساماندهي وضعيت ترافيكي شهر از جمله مطالبات شهردار بود كه شهردار آن را محقق نكرد.

اميدي تقويت ساختار سرمايه گذاري، به كار گيري مشاور مجرب براي تدوين بسته هاي سرمايه گذاري، ايجاد كارگروه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي و... را از ديگر برنامه هاي شورا برشمرد كه شهردار سابق نتوانسته آن را محقق كند.

رئيس كميسون فرهنگي شوراي اسلامي شهر زنجان نيز ضمن اظهار نارضايتي از عملكرد شهردار سابق گفت: متاسفانه جاي ما با شهردار عوض شده بود و بايد به جاي رسيدگي به وظاف خود به مذاكرات تلفني و حضوري براي رفع مشكلات موجود در شهرداري مناطق مي پرداختيم.

حمزه تبار با اشاره به بيان اينكه اعضاي شوراي شهر با شهردار خصومتي نداشتند، اظهار كرد: شهردار نتوانست خدمات مناسبي به شهروندان ارائه دهد، شايد ايشان در محل ديگري مفيدتر واقع شوند.

وي عدم ثبات در معاونت ها به ويژه معاونت فرهنگي را يكي از دلايل ضعف در اجراي برنامه هاي فرهنگي در شهر دانست و ابراز كرد: برنامه فرهنگي در شهر در برگزاري چند جشن محدود نمي شود و بايد برنامه هاي نو تري براي توسعه فرهنگي شهر اجرا شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان در پايان با بيان اينكه شورا نمي تواند تضميني براي ثبات مديريت شهري بدهد گفت: شورا براساس برنامه هاي ارائه شده شهردار را انتخاب مي كند و نمي تواند پيش بيني كند چه مدت امكان ماندگاري شهردار وجود دارد حتي قانون نيز در اين خصوص تضميني نداده است.

ضيايي اظهار كرد: از امروز جلسات مستمري براي انتخاب شهردار خواهيم داشت و سعي مي كنيم در مدت كمتر از فرصت قانوني شهرداري انتخاب شود كه چند سال در اين پست مديريت كند.