اتحادیه عرب درباره مسجدالاقصی نشست فوق العاده برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اتحادیه عرب فردا یکشنبه نشست فوق العاده برگزار می کند. در این نشست موضوعات منطقه ای به ویژه تجاوزات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حملات گروه های افراطی و مسلح به مواضع ارتش مصر در شمال سیناء و چگونگی حمایت از مصر در مقابله با تروریسم از جمله موضوعات مورد بررسی در نشست اتحادیه عرب خواهد بود.

رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود روز پنجشنبه در اقدامی بی سابقه از سال 1967 تاکنون مسجدالاقصی را به طور کامل بست. این امر با واکنش تند مقامات و گروه های فلسطینی مواجه شد تا در نهایت این رژیم مجبور به بازگشایی مسجدالاقصی در روز جمعه شد.

