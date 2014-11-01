كشف 1000 كيلوگرم مواد مخدر در استان سمنان/ کاهش 19 درصدی تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا ميرزايي صبح شنبه در آئين تكريم و معارفه فرمانده انتظامي شهرستان دامغان اظهار داشت: پیشگیری و مبارزه با سرقت، مقابله با مواد مخدر و تلاش برای کاهش تصادفات از مهمترین اولویت کاری امسال نیروی انتظامی استان سمنان است.

وي تصريح كرد: با تلاش ماموران راهنمایی و رانندگی و پليس استان سمنان، آمار تصادفات جاده اي و درون شهري امسال ۱۹ درصد کاهش پيدا كرد.

اين مقام انتظامي در استان سمنان از وجود ۹۰ هزار هميار پليس در استان خبر داد و اظهار داشت: اين افراد در ۷۷ مدرسه پليس سازماندهي شدند.

سردار ميرزايي با بیان اینکه ۱۰ پاسگاه پلیس راه در استان سمنان وجود دارد كه تردد در جاده های استان را کنترل می کنند افزود: در آینده ايي نزديك پاسگاه راهنمای در جاده گرمسار به قم با هدف نظارت و كنترل اين جاده افتتاح و به بهره برداری مي رسد.

امنيت مهمترين ركن استقلال كشور است

نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين آئين با اظهار اینکه امنيت مهمترين ركن استقلال كشور و يك نعمت به حساب مي آيد، افزود: بايد قدر و جايگاه امنيت و افرادي را كه در برقراري نظام و امنيت تلاش مي كنند را بدانيم و به آن ارج نهيم.

دكتر عبدالرحمان رستميان تصريح كرد: در ميان همه نهادهاي امنيت و انتظامي كه در كشو فعاليت مي كنند زحمات و تلاش همه اين نهادها قابل تقدير است ولي تلاش نيروي انتظامي به دليل نقش و ماموريت هاي آن و ارتباطي كه با مردم و در برقراري نظم و امنيت دارند يك نقش مهم و تاثيرگذار دارد.

وي گفت: بايد تلاش شود كه با همراهي و همكاري بهتر بتوانيم پليس را در اجراي مامويت ها كه همان برقراري نظم و امنيت در جامعه است ياري دهيم.

نعمت بزرگ انقلاب برگرفته از عاشورا است

امام جمعه دامغان ديگر سخنران اين آئين نیز با بیان اینکه نعمت بزرگ انقلاب برگرفته از عاشورا است گفت: راه امام حسين (ع) راه خدمت به مردم بود و ما نيز بايد اين عمل را در سرلوحه کار خود قرار دهيم.

حجت الاسلام سيد محمود ترابي خاطر نشان ساخت: مهمترين سرمايه نيروهاي مسلح تواضع است و نيروي انتظامي بايد اخلاق و تواضع را از امام حسين (ع) فرا بگيرد.

وي با بيان اينكه موضوع منكرات در شهرستان دامغان نسبت به ديگر شهرها كمتر شده است گفت: نيروي انتظامي بايد در اجراي تدابير امنيتي و انتظامي در پيشگري از وقوع جرم در جامعه تلاش و امنيت مطلوب را براي مردم ايجاد و اعتماد ایشان به پليس را تقويت كند.

نيروي انتظامي يك سازمان اجتماعي است

فرماندار شهرستان دامغان نيز در اين مراسم با بيان اينكه نيروي انتظامي يك سازمان اجتماعي است افزود: امروزه همگان از خدمات این نيرو در اقصي نقاط كشور برخوردار بوده و ارائه خدمات اين نيرو بر كسي پوشيده نيست.

علي اصغر مجد اضافه كرد: نيروي انتظامي امروز از اقتدار و عزت خوبي برخوردار است و بايد در ايجاد و زمينه مشاركت آحاد جامعه نيروي انتظامي را كمك و ياري كنيم.

وي گفت: پليس جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن ايمان و تقواي الهي و تبعيت از ولايت توانست در اجراي ماموريت هاي خود موفق و به دستاوردهاي خوبي نائل شود.

همچنين ساختمان جديد الاحداث ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان دامغان افتتاح شد.

این ساختمان در زمینی به مساحت شش هکتار و زیربنای یک هزار و ۳۰۰ متر مربع، با ۱۰میلیارد ریال اعتبار در دو طبقه احداث شده است.

در اين آئين با تقدير از زحمات و خدمات سرهنگ پاسدار غلامرضا كاظم زاده، سرهنگ سيد علي اكبر ميري به عنوان فرمانده جديد انتظامي شهرستان دامغان به حاضران معرفي شد.