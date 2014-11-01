دهمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی ستاد مدافعان حرم، دهمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم در شب تاسوعای حسینی(ع)در تهران برگزار می شود.

این گزارش می افزاید،این ستاد دهمین مراسم اعلام آمادگی جوانان مسلمان با غیرت ایرانی به عنوان مدافعان حرم در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع)را با شور و حرارت انقلابی برگزار می نماید . بدینوسیله از آحاد مردم و جوانان برای حضور در این مراسم و اعلام آمادگی قلبی و عملی نسبت به حفاظت حرمین معصومین (ع) دعوت می گردد تا با قلب های آکنده از درد و اندوه محرم فریاد یا حسین(ع) و یا زینب(س) خود را به گوش جهانیان برسانیم.

ضمنا در این مراسم پیشنهاد این ستاد مبنی بر نامگذاری تاسوعای حسینی که متعلق به اول مدافع حرم آل الله حضرت ابوالفضل عباس(ع)است بعنوان روز مدافعان حرم ارائه خواهد شد تا با شعار «کلنا عباسک یا زینب(س)»بار دیگر مسلمانان ایرانی با شور و شعور آمادگی خود را جهت حمایت از مقدسات و ارزشهای اسلامی اعلام نمایند.

این مراسم در روز یکشنبه 11 آبان ماه بعداز نماز مغرب و عشاء درسالن شهدای هفتم تیر خانه کشتی ورزشگاه شهید شیرودی واقع در میدان هفتم تیر از ساعت 18 با قرائت قاری بین المللی آغاز و با سخنرانی ادامه داشته و با مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و عزاداری شب تاسوعای حسینی خاتمه می یابد.