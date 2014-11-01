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۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۱۳

گزارش عملیات امداد و نجات/ وقوع 484 حادثه

گزارش عملیات امداد و نجات/ وقوع 484 حادثه

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام وقوع ۴۸۴ حادثه در یک هفته اخیر، اعلام کرد: ۳ هزار و ۱۸۵ نفر در یک هفته اخیر حادثه دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز با اشاره به این که از میان مجموع حوادث یک‌ هفته گذشته ۲۸۶ حادثه جاده‌ای، ۴۴ مورد شهری و ۱۷ مورد سیل و آبگرفتگی و ۱۳۷ مورد حوادث دیگر بوده است.

وی با اشاره به این که در مجموع ۳ هزار و ۱۱۹ نفر در این حوادث آسیب‌ دیده‌اند، اظهار کرد: براین اساس ۴۸۰ نفر نجات یافتند که از این میان ۲۹۶ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۸۴ نفر سرپایی درمان شدند.

چرخ ساز با اشاره به این که از میان ۳۷۶ نفر آسیب‌دیده حوادث جاده‌ای ۲۱۲ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۶۴ نفر سرپایی درمان شدند، گفت: همچنین از میان ۳۴ آسیب‌دیده شهری، ۲۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۸ نفر به صورت سرپایی درمان و از میان ۱۱ گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی ۳ نفر به مرکز درمانی و ۸ نفر سرپایی درمان شدند.

وی گفت: در مجموع در حوادث هفته اخیر ۱۱۷ نفر اسکان داده شدند.

کد مطلب 2413979
حبیب احسنی پور

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