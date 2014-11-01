گزارش عملیات امداد و نجات/ وقوع 484 حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز با اشاره به این که از میان مجموع حوادث یک‌ هفته گذشته ۲۸۶ حادثه جاده‌ای، ۴۴ مورد شهری و ۱۷ مورد سیل و آبگرفتگی و ۱۳۷ مورد حوادث دیگر بوده است.

وی با اشاره به این که در مجموع ۳ هزار و ۱۱۹ نفر در این حوادث آسیب‌ دیده‌اند، اظهار کرد: براین اساس ۴۸۰ نفر نجات یافتند که از این میان ۲۹۶ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۸۴ نفر سرپایی درمان شدند.

چرخ ساز با اشاره به این که از میان ۳۷۶ نفر آسیب‌دیده حوادث جاده‌ای ۲۱۲ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۶۴ نفر سرپایی درمان شدند، گفت: همچنین از میان ۳۴ آسیب‌دیده شهری، ۲۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۸ نفر به صورت سرپایی درمان و از میان ۱۱ گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی ۳ نفر به مرکز درمانی و ۸ نفر سرپایی درمان شدند.

وی گفت: در مجموع در حوادث هفته اخیر ۱۱۷ نفر اسکان داده شدند.