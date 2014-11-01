به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر شنبه در همایش رهروان شهید فهمیده در بوشهر با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه اظهار داشت: باید فرهنگ عاشورایی به خوبی جوانان و نوجوانان منتقل شود و با حماسه‌های آن آشنا شوند.

وی اضافه کرد: عزت و اقتدار حرکت امام حسین (ع) و نهضت عاشورا از مهمترین ویژگی‌های این حرکت بود و ما نیز در جامعه خود امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج فرهنگ عاشورا نیاز داریم.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به هشتم آبان سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، تاکید کرد: شهید فهمیده در دفاع مقدس با تاسی از حرکت نوجوانان و جوانان در روز عاشورا باعث شد تا الگویی ممتاز برای جوانان و نوجوانان شکل بگیرد.

وی آموختن سبک زندگی به نوجوانان و جوانان را به عنوان یکی از پیام‌های بسیار مهم عاشورا عنوان کرد و بیان داشت: شهید فهمیده درس ایثار و از خودگذشتگی را از شهدای دشت کربلا فرا گرفته بود و توانست در آن مسیر قدم بردارد.

سردار رزمجو به تقارن 13 ابان امسال با روز عاشورای حسینی اشاره کرد و ادامه داد: بیش از پنج‌هزار دانش‌آموز در استان بوشهر امسال به طرح رهروان شهید فهمیده پیوستند که همایش نوجوانان عاشورایی را برگزار می کنند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه رهروان شهید فهمیده در این روز با لباس بسیجی در عزاداری حضور خواهند یافت، تصریح کرد: دانش‌آموزان با بصیرت با شعارهای خود در این روز بار دیگر آمریا و هم ‍پیمانانش را محکوم خواهند ساخت.