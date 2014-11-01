شمار تلفات درگیری های اوکراین به بیش از 4 هزار نفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش سازمان ملل از آخرین وضعیت اوکراین حاکی است جنگ 6 ماهه بین ارتش این کشور و نیروهای جدایی طلب تا کنون 4 هزار و 35 کشته بر جا گذاشته است. این در حالی است که تنها در درگیری های 10 روز بیش از 300 نفر جان خود را از دست داده اند.

بر این اساس "پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر که با پیروزی احزاب غرب گرا و حامیان پوروشنکو به پایان رسید گام های مثبتی را برای حفظ اتحاد کشور برداشته است. کمیسیون انتخابات اوکراین مدعی است در این دور از انتخابات بیش از 99 درصد واجدین شرایط، در انتخابات شرکت کرده اند.

همچنین بنا بر اعلام دفتر ریاست جمهوری اوکراین ائتلاف احزاب طرفدار پوروشنکو 150 کرسی از مجموع 450 کرسی پارلمان را از آن خود کرده اند. هنوز آمار دقیق میزان کرسی های کسب شده توسط جناح "آرسنی یاتسنیوک" نخست وزیر و رقیب اصلی پوروشنکو اعلام نشده است.

انتخابات پارلمانی اوکراین در حالی برگزار شد که مناطق شرقی، از آن استقبال نکردند. در همین حال وزارت خارجه روسیه از آمادگی خود برای به رسمیت شناختن نتایج انتخابات احتمالی در این مناطق خبر داده است.