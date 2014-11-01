کنگره علوم اعصاب به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جوایز به برترین مقالات در بخش های سخنرانی و پوستر و برترین فعالیت ها در کمیته های دانشجویی و دانش آموزی این کنگره ، تعلق گرفت.

بر اساس این گزارش ، در بخش پوستر کنگره ، آتنا رحیمی جایزه طلا، زهرا میرمحمد صادقی و گلاره وهاب زاده جایزه نقره ، نجار و افشین خلیلی جایزه برنز ، کلثوم طیبی و علی محمد کمالی نیز لوح افتخار این بخش را دریافت کردند.

در بخش سخنرانی ، به مقاله حسین جعفری جایزه طلا ، به مقاله سیدعلیرضا طلایی و فرشته آزدی جایزه نقره ، به مقاله عادل کاشفی و اعظم عسگری جایزه برنز و به نیما ارباب شیرانی و سعید رضا خردپیشه ، لوح افتخار تعلق گرفت.

در بخش دیگری از این مراسم ، به برترین فعالیت ها در کمیته های دانشجویی و دانش آموزی ، 24 لوح تقدیر و همچنین دو سکه بهار آزادی از سوی شرکت صنایع داج ، به دانشجویان فعال در فعالیت دانشجویی "نوروگیم" اعطا شد.

کمیته دانشجویی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، با برگزاری برنامه "نورو ویکند" ، محلی بود برای ایده پردازی و طرح ایده های نو از سوی دانشجویان دانشگاههای مختلف که در این کنگره شرکت کرده بودند و از میان این ایده ها ، ایده های عملی و کاربردی، انتخاب شد تا طی دو روز بعد با عضوگیری از رشته های مربوط به آن ، ایده پرورش یافته و اجرایی شود ، که نوروگیم نیز یکی از این ایده ها بود که در روز سوم کنگره، در حضور شرکت کنندگان به اجرا درآمد.

تیمی از دانشجویان با طرح ایده ای با نام نوروگیم، چگونگی عملکرد مغز در حین بازی کامپیوتری را اجرا و مورد بررسی قرار دادند. این تیم که متشکل از دانشجویان پزشکی ، علوم اعصاب ، توانبخشی و فنی - مهندسی بودند، در حضور شرکت کنندگان ، دبیر علمی بخش پایه و رییس کنگره که در این برنامه حضور داشتند، ارتعاشات و سیگنال های مغزی دو تن از دانشجویان را که در حین بازی فوتبال از طریق کامپیوتر بودند، ضبط و پخش کردند و جالب توجه بود که با گل زدن و یا حرکت های حساس و هیجانی از سوی هریک از بازیکنان ، تغییرات سیگنال های مغزی بشدت قابل مشاهده بود . در پایان اجرای برنامه " نوروگیم " توسط دانشجویان ، به دو تن از فعالترین و برترین افراد که به مرحله فینال رسیده و در این مسابقه نیز برنده شدند ، سکه بهار آزادی اهدا شد.

سومين كنگره علوم اعصاب پايه و باليني از هفت آبان به مدت سه روز به همت انجمن علوم اعصاب ايران، با همكاري دانشگاه های علوم پزشكي ايران ، تهران ، علوم بهزیستی و توانبخشی ، ستاد علوم و فناوریهای شناختی و با حضور بيش از هزار تن از متخصصان، اساتيد، كارشناسان و دانشجويان رشته هاي مختلف پزشكي ، علوم پايه پزشكي، توانبخشي و فني – مهندسي در مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد.

اين كنگره طي سه روز كار خود، با بیش از 800 مقاله (به صورت سخنرانی و به شکل پوستر) از مقالات علمي در حوزه علوم اعصاب، برگزاري دهها كارگاه آموزشي، پانل، و نشستهاي علمي در 7 سالن و برنامه هاي متنوع آموزشي - علمي با رويكرد روانشناختي در بخش هاي دانشجويي و دانش آموزي، شركت كنندگان را با تازه ترين مباحث مختلف علوم اعصاب آشنا کرد.