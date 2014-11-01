تقاضای شورای شهر اصفهان از ستاد بحران شهرداری برای رفع آبگرفتگی معابر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: از آنجایی که بسیاری از معابر و خیابان های اصفهان برای بارش های سطحی و شدید مناسب سازی نشده است و شاهد آبگرفتگی در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر اصفهان هستیم بنابراین لازم است که شهرداری در این راستا ورود یابد.

وی با اشاره به 13 آبان و روز تسخیر لانه جاسوسی بیان کرد: سیزدهم آبان یادآور حماسه جوانان این کشور در راه مبارزه با استکبار جهانی و الگو شدن این ایستادگی در مقابل جهانخواران بوده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه 14 آبان روز تجلیل از آزادگان و مفقودین است، خاطرنشان کرد: اسرای سرافراز 8 سال دفاع مقدس، با پیروی از کاروان اسیران عاشورا، آزادگی آفریده و دشمن ریاکار را بیش از پیش رسوا ساختند و سال‌های اسارت آنها سال‌های وفاداری به ولایت و نماد سرسپردگی و عشق به امام خمینی (ره) و پایمردی اسرا، نشانه پیروزی ایمان بر کفر و خون و اسارت بر شمشیر و قدرت بود.

تکدی گری حرفه برخی از اتباع بیگانه و مهاجرین به اصفهان شده است

دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در جلسه علنی ظهر امروز اظهار داشت: متکدیان امروزه چهره شهر را زشت کرده اند و این در حالی که غالب این افراد از بیگانگان و مهاجرین هستند که تکدی گری شغل آنها شده است.

رسول جهانگیری بیان داشت: شهرداری اصفهان باید هرچه سریعتر نسبت به جمع‌آوری متکدیان شهر اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه اخیرا برخی از متکدیان آنها پاسپورت ارائه کرده تا نشان دهند که از اتباع خارجی هستند و در حقیقت نیز برخی از آنها از اتباع کشور پاکستان و بنگلادش هستند، افزود: برخی از متکدیان هم خارجی نبوده و مربوط به خارج از شهر اصفهان هستند و اینها کسانی نیستند که از وضع مالی مناسب برخوردار نباشند و بیشتر آنها به تکدی‌گری به عنوان حرفه نگاه می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: کسی که واقعا فقیر و نیازمند باشد حاضر نیست که عزت نفس خود را برای پول زیر پا بگذارد بنا بر این لازم است نسبت به جمع‌آوری این متکدیان اقدام شود.

وی با اشاره به وضعیت پل شهید شاهمرادی بیان کرد: این پل در ابتدای ورودی شهر واقع شده که در طرح آن ایراداتی وجود دارد اما این ایرادات دلیل بر آن نبوده که برخی ساعات روز بار ترافیکی در این قسمت زیاد باشد و لازم است تا ثانیه‌شماری بر اساس ساعات مختلف روز در آن منطقه نصب شود.

جهانگیری پیرامون بار ترافیکی میدان 25 آبان نیز گفت: لازم است سروسامانی به وضعیت ترافیکی میدان 25 آبان داده شده و رو گذری بر روی آن نصب شود تا مردم ساکن در مناطق 8 و7 شهرداری زندگی راحت‌تری داشته باشند.

وی اظهار کرد: لایحه حمایت از مطبوعات محلی که قرار بود شهرداری در 3 حوزه فرهنگی، قوانین و تسهیلات اقداماتی داشته باشد هنوز بعد از 3 ماه به شهرداری نیامده است.

این عضو شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: بنابر مصوبه شوای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار بوده جلسات ماهیانه این شورا برگزار شود که از سال گذشته تا کنون جلسه‌ای در این مورد برگزار نشده و این شورا که بالاترین مرجع سیاست‌گذاری شهرداری الکترونیک است در دوره چهارم شورای شهر جلسه‌ای نداشته است.

وی بیان کرد: بنابر مصوبه‌ای قرار بوده تا پایان شهریور ماه گزارش پروژه‌های 50 میلیاردی سازمان زیباسازی به شورا داده شود اما هنوز در مورد این بودجه‌های سازمان زیباسازی به شورا ارائه نشده است.