به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار بعداز ظهر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهارکرد: امیداست با راه اندازی نمایندگی وزارات امور خارجه در خراسان جنوبی این استان از بن بست نجات و زمینه سرمایه گذاری در این استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه مدیران عالی نظام توجه ویژه به خراسان جنوبی دارند، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها و توانمندی های استان برای توسعه استان استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: توسعه سرمايه گذاری و تلاش برای حضور سرمايه گذاران خارجی در استان از ديگر مواردی است كه با راه اندازی اين نمايندگی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری از ديگر فوايد وجود نمايندگی وزارت امور خارجه دراستان است، افزود: دعوت از سفرای ساير كشورها و معرفي توانمندی ها و ظرفيت های استان در بخش های مختلف می تواند به طور جد مورد توجه و عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در بسیاری از شاخص ها از دیگر استان ها عقب تر است، گفت: امید است در برنامه بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه برخی ازاین عقی افتادگی ها جبران شود.

خدمتگزار تاکید کرد: مديران از تمامی ظرفيت های كاری و اداری خود برای ارائه خدمت بهتر و بيشتر به مردم استفاده كنند و تلاش کنند که برای خراسان جنوبی در برنامه توسعه ششم جایگاه ویژه ای تبیین شود.