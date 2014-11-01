280 نفر کار ذبح و جمع آوری قربانیان حسینیه اعظم زنجان به عهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول احدی افزود: امسال نیز طبق سالهای گذشته گروه ذبح حسینیه اعظم زنجان در روز هشتم محرم اقدام به ذبح قربانیان بر اساس اصول شرعی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال در بخش ذبح احشام 30 نفر با لباس متحدالشکل سبزرنگ و دارای کارت ویژه فعالیت خواهند کرد ادامه داد: همچنین ناظرین این بخش نیز 20 نفر دارای لباس سفید رنگ و کارت ویژه معرفی شده از طریق نماینده ولی فقیه در دامپزشکی فعالیت می کنند.

مسئول ذبح احشام حسینیه اعظم با اشاره به اینکه امسال 10 نفر با لباس سبز رنگ اقدام به صدور قبض خواهند کرد افزود: مسئولان جمع آوری لاشه های گوسفندان نذری بیش از 120 نفر هستند که با لباس مشکی رنگ و کارت ویژه اقدام به این کار می کنند.

احدی همچنین با اشاره به اینکه امسال 60 دستگاه خودرو اقدام به جمع آوری لاشه های گوسفندان خواهند کرد، افزود: این خودروها نیز دارای علامات مخصوص و کارت تردد ویژه هستند.

وی با اشاره به اینکه امسال با توجه به سردی هوا ذبح گوسفندان از ساعت 12:30 آغاز خواهد شد، بیان کرد: این امر به منظور تسهیل در تردد عزاداران در زمان دسته صورت می گیرد.

احدی در ادامه از مردم خواست، از تحویل گوسفندان به افراد فاقد کارت ویژه حسینیه اعظم خودداری کرده و در صورت امکان احشام نذری خود را به صورت زنده تحویل دهند.

مسئول ذبح احشام حسینیه اعظم همچنین از آمادگی اکیپی در محل فروش احشام حسینیه اعظم زنجان یک روز قبل و دو روز پس از دسته عزاداری به منظور جمع آوری قربانی های مردم مومن استان خبر داد و گفت: این قربانی ها با توجه به نیات نذرکنندگان به صورت نیابتی ذبح خواهد شد.