تکذیب ادعای واشنگتن پست در مورد توافق درخصوص تعداد سانتریفیوژها

به گزارش خبرگزاری مهر, یک مقام مسوول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره مطالب منتشره در روزنامه واشنگتن پست در مورد توافق درخصوص تعداد سانتریفیوژها اظهار کرد: مطالب منتشره درباره توافق در زمینه تعداد سانتریفیوژها مورد تأیید نبوده و تکذیب می‌شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حقوق کامل هسته‌ای خود در بهره گیری از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای و همزمان هرگونه اقدام در زمینه شفاف‌سازی تأکید کرده است.

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی مدعی شد که آمریکا احتمالا موافقت می‌کند ایران به مدت 3 تا 5 سال از ظرفیتی برابر 4 هزار سانتریفیوژ برخوردار باشد.

به نوشته این روزنامه مقامات ایران و آمریکا در حالی‌که به پایان ضرب‌الاجل 24 نوامبر (3 آذر) برای دستیابی به توافق هسته‌ای نزدیک می‌شوند برای رسیدن به یک راه‌حل احتمالی رایزنی‌های پشت پرده‌ای را انجام می‌دهند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود مدعی شد این یک پروسه چانه‌زنی کلاسیک به ویژه درباره مسائل اساسی شامل تعداد سانتریفیوژهای ایران و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در این کشور است.