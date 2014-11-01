به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی عصر شنبه در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح راه‌آهن تبریز گفت: این طرح به عنوان بزرگترین پروژه ترافیکی کلانشهر تبریز زودتر از موعد مقرر به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات ترافیکی ایجاد شده در این مسیر، تسریع در اجرای پروژه مد نظر بوده و هر کس کوتاهی کند شهرداری بطورمستقیم وارد عمل شده و برخورد خواهیم کرد.

نجفی گفت: اینکه به دلیل برخی ناهماهنگی های بین بخشی، بزرگترین پروژه عمرانی شهر معلق بماند قابل قبول نیست.

شهردار تبریز با اشاره به بر ضروت جابجایی فیبر نوری، انتقال کابلهای برق و جابجایی درختان از مسیر اجرای پروژه عمرانی تقاطع غیرهمسطح راه آهن، دستورات لازم را صادر کرد.

وی با اشاره به تراکم برخی تاسیسات زیرساختی با اجرای این پروژه گفت: هماهنگی‌های مستمر با دستگاه‌های اجرایی شرایط و استفاده از اطلاعات و نقشه‌های فنی، به منظور جلوگیری از حفاری‌های غیرضروری و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه ضروری است.

شهردار تبریز همچنین در ادامه با تاکید بر عزم این مجوعه برای رونق کسب و کار گفت: برای تسریع راه اندازی کارگاه های شهرک مبل در منطقه مایان نیز لایحه ای به شورا ارائه خواهیم داد تا ۵۰ درصد بسته تشویقی در صدور پروانه ها مصوب شود.

وی هدف از راه اندازی این شهرک را انتقال صنایع و صنوف آلاینده به این محل اعلام کرد و گفت: به منظور جلوگیری از رونق دلال بازی، هرگونه خرید و فروش باید با قیمت کارشناسی و شرایط تعیین شده شهرداری به اصناف تعریف شده بفروشد، درغیر اینصورت واگذاری ها نمی تواند خارج از تعاریف و برنامه های شهرداری انجام شود.

نجفی یکی دیگر از مشکلات شهرک مبل و خودرو الماس تبریز را نبود راه مناسب دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر اهالی و اصناف این شهرک از مسیر موقت استفاده می کنند که آسفالت، روشنایی و شرایط جاده ای مناسب ندارد و در صورت احداث راه اصلی شهرک توسط اداره کل راه و شهرسازی تحولی بزرگ در این منطقه روی خواهد داد.

شهردار تبریز در پایان اظهار داشت: با تجهیز شهرک اختصاصی مبل در تبریز، علاوه بر تمرکز مراکز پراکنده عرضه مبل در یک نقطه مشخص، شاهد تقویت این صنعت در قالب یک نمایشگاه کم‌نظیر خواهیم بود.





