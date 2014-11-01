ارتفاعات شيركوه يزد سفيدپوش شد/ خشكسالی همچنان با يزد همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، استان یزد طی دو سه روز گذشته روزهای خوبی را سپری می كند و به بركت امام حسین(ع)، بارش باران در شهر یزد به عنوان نخستین باران پاییزی در روز پنج‌شنبه اتفاق افتاد و امروز نیز ارتفاعات شیركوه سفیدپوش شد.

گرچه میزان بارش‌ها در استان به ویژه مركز استان یزد به عنوان كم بارش ترین شهر كشور بسیار محدود بوده است اما همین میزان بارش نیز مردم یزد را به وجد آورده است.

یزد در حالی كه 14 سال متوالی در خشكسالی به سر برد، سال آبی 91 شرایط نسبتا مطلوبی نسبت به سالهای قبل پیدا كرد اما در سال آبی گذشته، شرایط خشكسالی دوباره بر یزد حاكم شد و خسارات سنگینی به ویژه در حوزه كشاورزی و منابع آبی به بار آورد.

اغلب بارشهای سال گذشته نیز در دشت ها صورت گرفت و این بارشها نتوانست كمكی به بهبود وضعیت منابع آبی و سفره های زیرزمینی استان یزد بكند زیرا سفره های زیرزمینی از طریق بارش در مناطق كوهپایه ای تامین می شوند.

با توجه به بارش 40 سانتیمتری برف در ارتفاعات شیركوه، امید به بهبود شرایط در یزد بیشتر شده و مردم همچنان امیدوار به ادامه بارشها هستند.

دمای هوا در استان یزد نیز در حال كاهش است و كارشناسان هواشناسی یزد نیز اعلام كرده اند روزهای تاسوعا و عاشورا سردتر از امروز و فردا خواهند بود.

دمای هوا در استان یزد هم اكنون در سردترین ساعات 11 درجه و در سردترین ساعات 22 درجه است و فردا با یك درجه افزایش در گرمترین ساعات روز مواجه خواهد بود.