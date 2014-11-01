به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از تخلف تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز در دیدار مقابل پیکان که منجر به صدور رای به برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی شد، باشگاه تراکتورسازی تبریز درخواست تجدید نظر خواهی خود را نسبت به رای کمیته انضباطی ارائه کرد که در نهایت مقرر شد دیدار این تیم مقابل استقلال تهران با حضور تماشاگران برگزار شود.

پس از اعتراض باشگاه تراکتورسازی تبریز به رای کمیته انضباطی و ارسال پرونده به کمیته استیناف، قرار شد قسمت اول بند یک دادنامه 404 مورخ 6/8/93 (بازی خانگی بدون حضور تماشاگر) تا زمان صدور رای لازم از سوی کمیته استنیاف، کن لم یکن تلقی شود.

بر این اساس دیدار دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز روز جمعه 16 آبان ماه راس ساعت 16:30 با حضور تماشاگران هر دو تیم برگزار می‌شود.