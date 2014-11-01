ساخت پردیش سینمایی در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلي ابراهيمي عصر شنبه در جلسه شوراي اداري اين اداره كل بااشاره به نامگذاري سال باعنوان اقتصاد و فرهنگ كه مقام معظم رهبري فرهنگ را بر اقتصاد مقدم دانستند، اظهار داشت: عزت و عظمتي بالاتر از فرهنگ و كار فرهنگي در برهه كنوني وجود ندارد.

وي با بيان اينكه كار فرهنگي بايد تحليل گرانه باشد نه فله اي و ذوقي، خواستار توجه به پيوست فرهنگي و مهندسي فرهنگي در حوزه فرهنگ و هنر استان شد.

وي با اشاره به اينكه اطلاعات و آمار مرتبط با هنرمندان مازني و آداب و رسوم اين استان تهيه يك بانك اطلاعات با نگرش مثبت از ضروريات است، گفت: در فعاليت هاي فرهنگي و هنري بحث دل، قلم، فكر و ايده مطرح است و بايد با يك نگاه نرم افزاري دنبال شود.

حجت الاسلام ابراهيمي اظهاركرد: در امور فرهنگي بايد برنامه نگري با توجه به زيرساخت ها و مقتضيات زمان مورد توجه باشد.

وي با اشاره به وجود خرده فرهنگ ها در سطح مازندران، تصريح كرد: خرده فرهنگ ها هستند كه فرهنگ عامه را مي سازند يكي از مسايل كه به دنبال آن هستيم اين است كه جامعه هدف خروجي فرهنگي را به صورت ملموس مشاهده كنند.

حجت الاسلام ابراهيمي با بيان اينكه فعابيت هاي اداره كل فرهنگ و ارشاد براساس تقويم زماني و ماموريت هاي محوله بايد در جامعه بروز و ظهورداشته باشد، گفت: اخلاق مداري در راستاي سيره نبوي، داشتن سعه صدر، پاك دستي، ماموريت پذيري، وجاهت و مقبوليت عمومي مورد توجه اين اداره كل و شهرستانهاي تابعه است.

حجت الاسلام ابراهيمي با اشاره به برخورداري از فقرجايگاهي، در سطح اداره كل ارشاد و شهرستان هاي تابعه براي انجام فعاليت هاي فرهنگي، اظهار كرد: از 22شهرستان مازندران هشت شهرستان چالوس، رامسر، فريدونكنار، عباس آباد، مياندرود، كلاردشت و سوادكوه شمالي از مجتمع فرهنگي برخوردار نيستند.

وي، با توجه با جايگاه مازندران به عنوان نخستين خواستگاه تشيع در ايران اسلامي و پايه گذاري حكومت علويان، خواستار ساخت موزه تشيع شد.

حجت الاسلام ابراهيمي همچنين خواستار تدوين دانشنامه مازندران، تالار و كتابخانه مركزي، كتابخانه تخصصي هنر شد.

وي، در بخش ديگر خواستار اختصاص مكاني براي ايجاد مركز نمايشگاه جهت عرضه هنر هنرمندان مازني شد و افزود: ايجاد مركز رصد تهاجم فرهنگي و راه هاي مقابله با آن براي تهيه خوراك شوراي فرهنگ عمومي نيز مورد توجه استانداري باشد.

حجت الاسلام ابراهيمي با اشاره به برگزاري هشتمين جشنواره بين المللي وارش در شهرستان بابل خواستار توجه ويژه استاندار به اين جشنواره شد و گفت: 117روزنامه، 5نشريه الكترونيك، 16خبرگزاري و 69پايگاه خبري در مازندران فعاليت مي كنند كه نيازمند توجه در بخش تخصيص كاغذ و تسهيلات با درصد پائين هستند.

وي با اشاره به فعاليت 159ناشر و چاپ 850عنوان كتاب كه 250هزار عنوان در حوزه مذهبي بوده است، گفت: بحث حمايت و خريد كتاب در بخش هاي فرهنگي و بومي جهت كمك به ناشران و نويسندگان مورد توجه استانداري و دستگاه هي اجرايي قرار گيرد.

وي با اشاره به كشف بيش از يك ميليون لوح فشرده غيرمجاز در اين استان، اظهار كرد: استقبال چهار هزار و 187هزار بيننده از فيلم هاي هشت سينما در مازندران نشان دهنده اين است كه فيلم ها بروز است اما امكانات سينماها به روز نيست كه بايد در اين مقوله انديشيد.