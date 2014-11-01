پیگیری ویژه نشست زمین در خیابان سلمان فارسی/ تملک ساختمان های فرسوده موجود در مسیر قطار شهری

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سلحشور عصر شنبه در نشست کمیسیون عمران شورای شهر اهواز با محوریت بررسی عملکرد سازمان قطار شهری اهواز با اشاره به تاکید رئیس شورا مبنی بر برگزاری هرچه سریع تر نشستی تخصصی با حضور مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: با توجه به نگرانی شهروندان از نشست زمین در خیابان سلمان فارسی و همچنین تصمیم کمیسیون عمران برای بررسی عملکرد این سازمان و موانع و نواقص موجود در مسیر فعالیت آن این جلسه کمیسیون به این موضوع اختصاص یافت.

مدیر عامل سازمان قطار شهری در این جلسه گفت: قطار شهری اهواز دارای چهار خط است که خط اول آن دارای 24 ایستگاه و 23 کیلومتر طول است، این خط از منطقه زرگان شروع و با عبور از مرکز شهر به بیمارستان شهید بقایی ختم می شود.

عباس هلاکویی با اشاره به مقوله اعتبارات قطار شهری بیان کرد: 50 درصد اعتبار احداث هر خط ریلی شهری از سوی دولت و 50 درصد دیگر آن از سوی شهرداری تامین می شود که به جز تهران تاکنون شهرداری هیچ شهری نتوانسته است این درصد را تامین کند.

وی اعتبار اخذ شده از محل اعتبارات عمرانی دولت را تا این مرحله 399 میلیارد تومان ذکر و افزود: هنگامی که اعتباری از سوی دولت تخصیص داده شود شهرداری تبدیل به اهرم اجرایی خواهد شد و زیر نظر ذیحساب فعالیت خواهد کرد. اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دولت به پروژه قطار شهری اهواز در سال جاری 80 میلیارد تومان بوده است که تاکنون 65 درصد این مبلغ وصول و به حساب ذیحسابی واریز شده است.

هلاکویی بیان کرد: اعتبارات دولتی اختصاص داده شده به اهواز نسبت به سایر شهرها مانند اصفهان و تبریز که زودتر از اهواز پروژه قطار شهری خود را شروع کرده اند بیشتر بوده است چرا که اهواز از نظر مراحل انجام کارهای صورت گرفته در مرحله پیشرفته تری نسبت به این شهرها قرار دارد.

وی در پاسخ به پرسش جمشید سلحشور مبنی بر سرانجام ورود دستگاه های حفاری از چین عنوان کرد: دستگاه حفاری اتوماتیک ( TBM ) از چین وارد شد که این اقدام از جمله کارهای مهم صورت گرفته در حیطه قطار شهری اهواز بود. این دستگاه که توسط ماهواره کنترل و مسیریابی می شود طی دو مرحله آزمایشی و نهایی اقدام به حفاری اتوماتیک می نماید.

مدیرعامل سازمان قطار شهری از پیشنهاد این سازمان به ریاست جمهوری خبر داد و گفت: 800 میلیون دلار کل اعتبار پروژه است که 450 میلیون دلار آن در قالب فاینانس تامین می شود که تاکنون مبلغی معادل 140 میلیون دلار در قالب فاینانس پرداخت شده است. پیشنهاد ما به ریاست جمهوری بازپرداخت فاینانس از سوی دولت و تامین بخش داخلی اعتبار از سوی شهرداری در چند مرحله بود.

هلاکویی خواستار تشکیل ستاد بحران در مقوله قطار شهری شد و ادامه داد: با تشکیل ستادی متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده استانداری، دفتر فنی شهرداری، حقوقی و نماینده قطار شهری می توان پروژه را در برابر حوادث غیر مترقبه و ناشناخته ایمن کرد.

وی در پاسخ به درصد پیشرفت پروژه گفت: تامین و تکمیل تجهیزات اکنون در مرحله پیشرفتی معادل 25 درصد است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری نگرانی در مورد نشست زمین را بی مورد خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه حفاری در عمق 17 متری صورت می گیرد نگرانی خاصی وجود ندارد مخصوصا که با بتن ریزی در زیر زمین سطح رویی زمین مستحکم تر و ایمن تر خواهد شد.

هلاکویی به مشکلاتی مانند تحریم، نوسانات دلار، وجود لوله های نفت و سیستم های برق رسانی و فاضلاب، وجود ساختمان های فرسوده در مسیر پروژه قطار شهری اشاره و بیان کرد: خطوط ریلی برقی زمینه ساز توسعه شهر و اشتغالزایی خواهند بود بنابراین باید از این پروژه دفاع کرد، از شش سال گذشته تاکنون در طرح اولیه قطار شهری تغییری داده نشده است و به دلیل مشکلات موجود در سستم شهرداری مانند کمبود اعتبار یا ملک، تاکنون ملکی نیز تملک نشده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز در پایان این نشست خواستار بررسی ویژه و فوری نشست زمین در خیابان سلمان فارسی و رفع نگرانی شهروندان و تملک ساختمان های فرسوده موجود در مسیر پروژه قطار شهری شد و گفت: این کمیسیون قول مساعدی در راستای پیگیری نامه ارائه شده از سوی سازمان قطار شهری شهرداری اهواز به شهردار این شهر می دهد.